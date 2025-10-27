Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δημοσίευσε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του, σύμφωνα με την οποία η ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια δεν θα διατεθεί την 1η Νοεμβρίου, καθώς το shutdown συνεχίζεται.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι δεν θα αξιοποιήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έκτακτα κεφάλαια για να διατηρήσει τα επιδόματα μέσω του Προγράμματος Συμπληρωματικής Βοήθειας για τη Διατροφή, κοινώς γνωστό ως SNAP, να ρέουν μέχρι τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά περίπου 1 στους 8 Αμερικανούς να αγοράσουν είδη παντοπωλείου.

«Συμπερασματικά, το πηγάδι έχει στερέψει», αναφέρει η ανακοίνωση του USDA. «Προς το παρόν, δεν θα εκδοθούν παροχές την 1η Νοεμβρίου. Πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής για τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας».

Το shutdοwn, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει καταγραφεί. Ενώ η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση έλαβε μέτρα πριν από το shutdοwn για να διασφαλίσει ότι τα επιδόματα SNAP θα καταβληθούν αυτόν τον μήνα, η διακοπή θα επεκτείνει τον αντίκτυπο του αδιεξόδου σε ένα ευρύτερο φάσμα Αμερικανών - και σε μερικούς από αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη - εκτός εάν βρεθεί πολιτική λύση σε λίγες μόνο ημέρες.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες απέστειλαν επιστολή στην υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς ζητώντας να χρησιμοποιηθούν έκτακτα κεφάλαια για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των παροχών του επόμενου μήνα.

Ωστόσο, ένα υπόμνημα του USDA που εμφανίστηκε την Παρασκευή αναφέρει ότι «τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης δεν είναι νομικά διαθέσιμα για την κάλυψη τακτικών παροχών». Το έγγραφο αναφέρει ότι τα χρήματα προορίζονται για πράγματα όπως η βοήθεια σε ανθρώπους σε περιοχές καταστροφών.

Η προοπτική οι οικογένειες να μην λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια έχει ανησυχήσει βαθιά τις πολιτείες. Ορισμένες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να παρέχουν την βοήθεια ακόμη και αν το ομοσπονδιακό πρόγραμμα σταματήσει τις πληρωμές, αλλά υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι οδηγίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ ενδέχεται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Το υπόμνημα του USDA αναφέρει επίσης ότι οι πολιτείες δεν θα αποζημιωθούν για την προσωρινή ανάληψη του κόστους.

Άλλες πολιτείες λένε στους δικαιούχους του βοηθήματος να είναι έτοιμοι για τη διακοπή των παροχών. Το Αρκάνσας και η Οκλαχόμα, για παράδειγμα, συμβουλεύουν τους δικαιούχους να εντοπίζουν τα αποθέματα τροφίμων και άλλες ομάδες που βοηθούν με τα τρόφιμα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ, κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους και τον Τραμπ ότι δεν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αν καθίσουν να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν, πιθανότατα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάτι αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο Μέρφι την Κυριακή στην εκπομπή «State of the Union» του CNN. «Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την κυβέρνηση την Τρίτη ή την Τετάρτη και δεν θα υπήρχε καμία κρίση στο πρόγραμμα κουπονιών για τα τρόφιμα».

