Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχθούμε τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην παλαιστινιακή περιοχή.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει μια διεθνή δύναμη στη Γάζα, με στόχο να διασφαλίσει την εύθραυστη εκεχειρία που ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, σταματώντας δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν οι αραβικές και άλλες χώρες θα είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα στη διεθνή δύναμη.

«Οι χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει τουλάχιστον να είναι δίκαιες απέναντι στο Ισραήλ» δήλωσε ο Σαάρ σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη.

Οι άλλοτε θερμές σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ επιδεινώθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Ερντογάν να κατακεραυνώνει τον Νετανιάχου και την ισραηλινή επιθετικότητα στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Ερντογάν, ακολούθησε μια εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ» είπε ο Σαάρ, μιλώντας δίπλα στον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο.

«Δεν είναι λογικό να επιτρέψουμε στις ένοπλες δυνάμεις τους να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας - δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό, και το έχουμε ήδη πει στους Αμερικανούς φίλους μας» πρόσθεσε.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για τη συμμετοχή τους στην πολυεθνική δύναμη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι αντιτίθεται σθεναρά σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα. Την Κυριακή, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτραπεί να εισέλθουν στη Γάζα.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ με στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι η διεθνής δύναμη θα πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ νιώθει άνετα». Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Βασιλιάς Αμπντάλα: Αν περιπολούμε στη Γάζα με όπλα, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC Panorama, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα είπε ότι η χώρα του και η Αίγυπτος ήταν πρόθυμες να εκπαιδεύσουν τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

«Η διατήρηση της ειρήνης σημαίνει ότι κάθεσαι εκεί υποστηρίζοντας την τοπική αστυνομική δύναμη, τους Παλαιστίνιους, τους οποίους η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Αν περιπολούμε στη Γάζα με όπλα, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα» είπε.

Δήλωσε ότι δεν θα έστελνε δυνάμεις της χώρας του στη Γάζα επειδή η χώρα του ήταν «πολύ κοντά πολιτικά» στην κατάσταση. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής και, εδώ και δεκαετίες, η χώρα έχει φιλοξενήσει 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν προηγούμενους πολέμους με το Ισραήλ - τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τη Χαμάς ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της να παραιτηθεί από οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο στη Γάζα, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω, αλλά εκείνοι που εργάζονται πολύ κοντά τους - το Κατάρ και η Αίγυπτος - αισθάνονται πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα την τηρήσουν».

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Ράνια είναι παλαιστινιακής καταγωγής.

Πηγή: skai.gr

