Και πάλι φίλοι Τραμπ και Μασκ – «Είναι καλές οι σχέσεις μας, πάντα μου άρεσε ο Ίλον»

Έσπασε ο πάγος μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει πως έχουν επικοινωνία και οι σχέσεις τους είναι «καλές», μετά και την κοινή δημόσια εμφάνισή τους στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

«Πάντα μου άρεσε ο Ίλον», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico, από το Air Force One. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Ίλον και πιστεύω ότι θα μου αρέσει πάντα», σημείωσε.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλά για τον παλιόφιλο Μασκ, μετά την σύγκρουση τους το καλοκαίρι, που συνοδεύτηκε με προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές.

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla δήλωσε ότι ενδέχεται να υποστηρίξει υποψηφίους που θα αντιταχθούν στους Ρεπουμπλικάνους ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα με την ονομασία «America Party». Ο Τραμπ απείλησε τότε τον Μασκ πως θα είχε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε σε τέτοιες κινήσεις.

Η φιλία τους, όπως αναφέρει το Politico, μπορεί να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις εν όψει των εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μία από τις φωνές με την μεγαλύτερη επιρροή στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές και με τις γενναιόδωρες δωρεές του.

