Ο πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιά, ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών της 12ης Οκτωβρίου, οι οποίες αμαυρώθηκαν από τον αποκλεισμό του κύριου αντιπάλου του, και αναμένεται να κυβερνήσει την κεντρική αφρικανική χώρα μέχρι την ηλικία των 99 ετών, εάν ολοκληρώσει την όγδοη θητεία του.

Ο 92χρονος Μπιά κέρδισε το 53,7% των ψήφων και ο κυριότερος αντίπαλός του, Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, ο οποίος παραιτήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο, το 35,2%, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Κλεμέντ Ατανγκάνα, πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Μπιά, ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος στον κόσμο, κατέβηκε στις εκλογές με το Λαϊκό Δημοκρατικό Κίνημα του Καμερούν. Θα ορκιστεί στην πρωτεύουσα, Γιαουντέ, στις 6 Νοεμβρίου.

Μόνο 12 από τους 83 υποψήφιους για την προεδρία είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα, γεγονός που προκάλεσε κατηγορίες από την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Ο Maurice Kamto, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης που αμφισβήτησε τον Μπιά στις τελευταίες εκλογές του 2018, ήταν μεταξύ εκείνων που αποκλείστηκαν με την αιτιολογία ότι το κόμμα του είχε ορίσει δύο υποψηφίους.

Ο Μπιά κυβερνά το Καμερούν εδώ και 43 χρόνια και οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν γνωρίσει ποτέ άλλο ηγέτη. Η προχωρημένη ηλικία του και οι σποραδικές δημόσιες εμφανίσεις, έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την υγεία του και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα σε περίπτωση που πεθάνει.

