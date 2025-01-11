Σαμ Μουρ: Πέθανε ο "Soul Man"

Ο Σαμ Μουρ (Sam Moore), διάσημος τραγουδιστής της σόουλ με μεγάλες επιτυχίες όπως το Soul Man και το Hold On, I’m Comin’ με το ντουέτο Sam & Dave, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μετά από χειρουργικές επιπλοκές, προκαλώντας θλίψη στον χώρο της μουσικής.

Sam Moore, the tenor half of the scorching soul duo Sam & Dave — known for indelible hits like “Soul Man” — has died at 89.https://t.co/17QQWHJTK9 January 11, 2025

Στο αποκορύφωμά τους τη δεκαετία του 1960, οι Sam & Dave έβγαλαν επιτυχίες που λίγοι άλλοι ερμηνευτές συναγωνιζόταν. Όταν το "Soul Man" ανέβηκε στην κορυφή των R&B charts και πέρασε στο Νο. 2 των ποπ τσαρτ το 1967 (κέρδισε επίσης ένα Grammy), η επιτυχία τους βοήθησε να ανοίξουν οι πόρτες για άλλους μαύρους καλλιτέχνες να συνδεθούν με το «λευκό» κοινό των ΗΠΑ.

Ο Μουρ, ο οποίος επηρέασε μουσικούς όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Αλ Γκριν και Μπρους Σπρίνγκστιν, εισήχθη μαζί με τον Ντέιβ Πράτερ (το έτερον ήμισυ του ντουέτου) στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992.

Το δίδυμο χώρισε οριστικά το 1970 και κανένας από τους δύο δεν είχε άλλη μεγάλη επιτυχία.

Ο Μουρ συνέχισε να ηχογραφεί και να τραγουδά. Ήταν συχνός ερμηνευτής στο Kennedy Center Honors και έπαιζε για προέδρους, συμπεριλαμβανομένου του Ομπάμα.



