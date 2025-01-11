Disney: Δωρεά 15 εκ. δολ. για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Η Walt Disney Company δωρίζει 15 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών και ανοικοδόμησης ενώ μαίνονται οι φονικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια που άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς και κατέστρεψαν προάστια του Λος Άντζελες.

Η Paramount προχώρησε σε δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε οργανισμούς που συνεισφέρουν για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, στο Ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες, στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, στην Περιφερειακή Τράπεζα Τροφίμων του Λος Άντζελες, στη World Central Kitchen και στην Εταιρεία Προστασίας Κατοικίδιων Ζώων - Best Friends Animal Society.

Εν τω μεταξύ, το Ίδρυμα του πρακτορείου ταλέντων CAA έχει δημιουργήσει το Ταμείο SoCal Fire Fund για να παράσχει υποστήριξη σε όσους επλήγησαν. Τη διαχείριση του Ταμείου ανέλαβε το Entertainment Industry Foundation, μη κερδοσκοπικός οργανισμός της βιομηχανίας ψυχαγωγίας με έδρα το Λος Άντζελες.

«Καθώς αυτή η τραγωδία συνεχίζει να εκτυλίσσεται, η Walt Disney Company δεσμεύεται να υποστηρίξει την κοινότητά μας και τους εργαζόμενους μας καθώς εργαζόμαστε όλοι μαζί για να ανακάμψουμε από αυτήν την απίστευτη καταστροφή» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μπομπ Άιγκερ, σύμφωνα με το Variety. «Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ ήρθε στο Λος Άντζελες με κάτι περισσότερο από την απεριόριστη φαντασία του και επέλεξε να κάνει το σπίτι του εδώ, να κυνηγήσει τα όνειρά του και να δημιουργήσει μια εξαιρετική αφήγηση που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που παρέχουμε βοήθεια σε αυτή την ανθεκτική και ζωντανή κοινότητα αυτή τη στιγμή ανάγκης» τόνισε.

«Θα υποστηρίξουμε ζωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Disney. «Επιπλέον, εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας, πολλοί από τους οποίους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και σκοπεύουμε να παρέχουμε περαιτέρω πόρους στο Ταμείο Αρωγής Εργαζομένων για να βοηθήσουμε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης» σημειώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

