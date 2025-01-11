Λογαριασμός
Μπάιντεν: Την ανάγκη υποστήριξης της Ουκρανίας υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει τη σημασία της συνέχισης της υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία

μπάιντεν - ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία σε συνομιλία που είχε χθες, Παρασκευή, με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος του προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας αποτέλεσε καταστροφή για τη Ρωσία. Λόγω του θάρρους και της αποφασιστικότητας του ουκρανικού λαού, και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ρωσία απέτυχε να εκπληρώσει οποιονδήποτε από τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
