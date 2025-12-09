Λογαριασμός
Σάλος με την Μπριζίτ Μακρόν: Χαρακτήρισε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες ακτιβίστριες 

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η ταμπλόιντ Public απέσυρε το επίμαχο βίντεο για να προστατεύσει την εικόνα της Πρώτης Κυρίας, αλλά ήταν ήδη αργά

μπριζιτ μακρον

Πρωτοσέλιδο είναι σήμερα στα γαλλικά μέσα μία έκφραση που φέρεται να χρησιμοποίησε η Μπριζίτ Μακρόν εναντίον ακτιβιστριών που διαδήλωναν έξω από διάσημο θέατρο του Παρισιού, στο οποίο παρευρέθηκε χθες. 

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας βρέθηκε στο θέατρο Folies Bergère όπου πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία διατηρούσε σύντομη σχέση.

Έξω από το θέατρο διαδήλωναν ακτιβίστριες της φεμινιστικής οργάνωσης κολεκτίβας NousToutes, οι οποίες μάλιστα το Σάββατο εμφανίστηκαν στο κοινό φορώντας  μάσκες με το πρόσωπο του ηθοποιού και φωνάζοντας: «Αμπιτάν βιαστής!».

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όταν ο ηθοποιός την πλησίασε στα παρασκήνια λέγοντάς της «φοβάμαι», η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να  του απάντησε: «Αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Μετά τον σάλο, η ταμπλόιντ εφημερίδα Public αποφάσισε να αποσύρει το επίμαχο βίντεο για να προστατεύσει την εικόνα της Μπριζίτ Μακρον, αλλά ήταν ήδη αργά.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, οδηγώντας σε επίσημη απάντηση από το Ελιζέ.

Εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας διευκρίνισε ότι ο διάλογος πρέπει να ερμηνευτεί αποκλειστικά ως καταγγελία «των ριζοσπαστικών μεθόδων όσων διέκοψαν την παράσταση φορώντας μάσκες και επιχείρησαν να εμποδίσουν τον Άρι Αμπιτάν να εμφανιστεί», προσθέτοντας ότι «η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις πρακτικές».
 

