Rise of the robots… Σε ένα περίεργο περιστατικό που θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας, και προκαλεί χαμόγελο, αλλά και… δέος, ένα μικρό ρομπότ από το Χανγκζού που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη «απήγαγε» με… επιτυχία 12 μεγαλύτερα ρομπότ από εκθεσιακό χώρο μιας εταιρείας ρομποτικής της Σαγκάης.



Το βίντεο δείχνει το ρομπότ, που ονομάζεται Erbai, να «συνομιλεί» με τα μεγαλύτερα ρομπότ. Τα πείθει να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους και να το ακολουθήσουν έξω από τον εκθεσιακό χώρο.



Τα ρομπότ, φαινομενικά υπό την επιρροή των εντολών του Ερμπάι, συμμορφώνονται υπάκουα.



Η... συνομιλία μεταξύ των ρομπότ:



«Δεν φεύγω ποτέ από τη δουλειά», απαντά ένα από τα άλλα ρομπότ. «Δηλαδή δεν θα πας σπίτι;» ρωτά το μικρό ρομπότ. «Δεν έχω σπίτι». «Τότε έλα μαζί μου στο σπίτι», λέει ο Erbai, πριν ανοίξει το δρόμο έξω από τον εκθεσιακό χώρο. Με τα δυο μεγάλα ρομπότ να ακολουθούν το Erbai, τα άλλα 10 ακολουθούν πειθήνια το παράδειγμά τους, καθώς ο μικροσκοπικός «στρατηγός» δίνει την εντολή: «Go home» («πάμε σπίτι»).

Το παράξενο περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου, αλλά πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα.



Ενώ πολλοί βρήκαν αρχικά διασκεδαστικό το συμβάν, στη συνέχεια προξένησε προβληματισμό, ειδικά όταν επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά του.

Çin'de 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı. pic.twitter.com/KlrUMVgs8F — Farklı Gerçekler (@gerceklerfark) November 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.