Χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομυρίου δολαρίων εξασφάλισε το ΑΠΘ από την Google.org προκειμένου να υλοποιήσει πρόγραμμα σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, που θα απευθύνεται σε φοιτητές και στο οποίο θα συμμετάσχουν 250 οργανισμοί και εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα, η Google.org παρέχει υποστήριξη διοργάνωσης μαθημάτων κυβερνοασφάλειας σε 17 επιλεγμένα πανεπιστήμια από 12 χώρες της Ευρώπης, για να δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές να επιμορφωθούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας και να εξερευνήσουν μονοπάτια σταδιοδρομίας σε αυτό τον τομέα. Στην Ελλάδα επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων προτάσεων, το ΑΠΘ, μέσα από μία ανοιχτή πρόσκληση και θα είναι μέρος μίας σύμπραξης 20 και πλέον πανεπιστημίων απ' όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Στα σεμινάρια του ΑΠΘ θα επιμορφωθούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας 200 φοιτητές/τριες. Μέσω της συμμετοχής οργανισμών και εταιρειών, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση επί πληρωμή από το πρόγραμμα. Επίσης, το πρόγραμμα Google.org Cybersecurity Seminars χρηματοδοτεί την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας, ισχυρής υπολογιστικής υποδομής για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Το καινοτόμο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα εγγραφής φοιτητών από άλλα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας), ενώ οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διαλέξεις και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αντιμετώπισης προβλημάτων στην πράξη, με συνολική διάρκεια απασχόλησης 135 ωρών, και θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχείρηση ή οργανισμό από αυτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% του σεμιναρίου για να πιστοποιηθούν. Το πρόγραμμα σπουδών θα διατίθεται στα ελληνικά και σε 7 ακόμη γλώσσες.

Το 1ο σεμινάριο (5 ECTS) ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου 2024 και δέχεται αιτήσεις από φοιτητές όλων των ειδικοτήτων (προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Στο σεμινάριο θα εκπαιδευτούν έως και 100 φοιτητές. Εφαρμόζεται πολιτική ίσων ευκαιριών ανά φύλο, ενώ ένα ποσοστό 10% των θέσεων προορίζεται για φοιτητές από υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 65 ώρες διαλέξεων, 35 ώρες επιβλεπόμενης άσκησης και 35 ώρες αξιολόγησης μέσω επίλυσης προβλημάτων. Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά, κάθε Παρασκευή στις 18.00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2025. Δύο επιπλέον Σεμινάρια Κυβερνοασφάλειας Google.org πρόκειται να προσφερθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στον σύνδεσμο: https://cyberseminars.auth.gr . Η λίστα με τους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί θα ανακοινωθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.