Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εκπτωτικών τιμών για τα προϊόντα Nova Fiber, για τους πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το Gigabit Voucher, που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη μετάβαση της Ελλάδας από τον χαλκό στην οπτική ίνα.

Με υπερ-υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, η Nova επεκτείνει το Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας σε σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, που θα μεταβούν από την τεχνολογία του χαλκού σε αυτή της οπτικής ίνας.

Οι νέες τιμές ανά μήνα των προϊόντων Nova Fiber με Gigabit Voucher διαμορφώνονται σε:

-Τιμές που ξεκινούν από €29 για νέους πελάτες και

-€3 επιπλέον για υφιστάμενους πελάτες*

(*Τιμή για υφιστάμενους πελάτες σταθερής, με πάγιο €20 και άνω, για ταχύτητες 300 Mbps).

Οι νέες, μειωμένες τιμές των προϊόντων Nova Fiber με Gigabit Voucher εξασφαλίζουν ταχύτητες :

300 Mbps με 29 ευρώ

500 Mbps με 34 ευρώ

1 Gbps με 39 ευρώ

Οι νέες, μειωμένες τιμές των συνδυαστικών προϊόντων Nova Fiber EON με Gigabit Voucher, που περιλαμβάνουν 82 κανάλια και 6.000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand, εξασφαλίζουν ταχύτητες:

300 Mbps με 35 ευρώ

500 Mbps με 40 ευρώ

1 Gbps με 45 ευρώ

Οι νέες, μειωμένες τιμές των συνδυαστικών προϊόντων Nova Fiber EON+ με Gigabit Voucher, που περιλαμβάνουν 106 κανάλια και 6.000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand, εξασφαλίζουν ταχύτητες:

300 Mbps με 50 ευρώ

500 Mbps με 55 ευρώ

1 Gbps με 60 ευρώ

Με τις νέες, μειωμένες τιμές για υπερ-υψηλές ταχύτητες 300 Mbps, 500 Mbps και 1 Gbps η Nova εξασφαλίζει στους συνδρομητές της εξαιρετική ποιότητα, αξιοπιστία και εξαιρετικά χαμηλό χρόνο καθυστέρησης (latency) μεταξύ άλλων:

-Υψηλή ταχύτητα σύνδεσης: Απολαύστε υψηλές πραγματικές ταχύτητες 300 Mbps, 500 Mbps και 1Gbps.

-Σύγχρονο εξοπλισμό: Ζήστε την εμπειρία του Wi-Fi 6. Γρηγορότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη εμβέλεια και περισσότερη ασφάλεια με τους νέους Wi-Fi 6 εξοπλισμούς.

-Αξιοπιστία και σε περιβάλλοντα με πολλαπλές συσκευές: Απολαύστε σταθερές και γρήγορες συνδέσεις, ακόμα και με πολλούς ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές.

-Εξαιρετικά χαμηλή απόκριση στα onlinegames: Παίξτε απρόσκοπτα παιχνίδια online με ταχύτητες 1 Gbps.

-Άψογο streaming: Δείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και περιεχόμενο on-demand χωρίς διακοπές.

-Εύκολη Εγκατάσταση: Επαγγελματική εγκατάσταση από τους ειδικούς τεχνικούς της Nova.

-Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον: Με 10-15 φορές χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τα δίκτυα χαλκού, το δίκτυο Nova Fiber προάγει ένα πιο πράσινο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.nova.gr.

Ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, ChiefMarketingOfficer της Nova, δήλωσε: «Με το NovaFiber, το μέλλον του υπερ-ταχύτατου, σταθερού και αξιόπιστου Ίντερνετ είναι εδώ. Οι νέες, μειωμένες τιμές των προϊόντων NovaFiber, υποστηριζόμενες από το GigabitVoucher, ανεβάζουν τον πήχη στη συνδεσιμότητα Ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απαράμιλλη ταχύτητα, αξιοπιστία και πρόσβαση στην κοινωνία του Γίγαμπιτ και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το NovaFiber, σχεδιασμένο τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις, υπόσχεται μια απρόσκοπτη εμπειρία Ίντερνετ για τους Έλληνες. Η Nova συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας και διαθέτει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία, στην καλύτερη δυνατή τιμή».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.