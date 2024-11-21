Νέα εποχή ξεκινά για την τεχνολογία με το τσιπ εγκεφάλου του Έλον Μασκ να παίρνει έγκριση για δοκιμές στον Καναδά, ενώ για εμάς ήρθε η στιγμή που θα ελέγχουμε συσκευές με τη σκέψη μας.

Ειδικότερα, το Πανεπιστημιακό Δίκτυο Υγείας του Καναδά δήλωσε ότι το Δυτικό Νοσοκομείο του Τορόντο θα είναι ο πρώτος μη αμερικανικός ιστότοπος δοκιμής για συσκευή που δημιουργήθηκε από τη Neuralink Corp., την brain-implant εταιρεία του Έλον Μασκ.

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της ερευνητικής προόδου στη νευροχειρουργική», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του UHN, Kevin Smith, σε ανακοίνωσή του. Είπε επίσης ότι το UHN θα είναι ο «πρώτος και αποκλειστικός» ιστότοπος για τη δοκιμή στον Καναδά, αλλά δεν είπε πότε θα ξεκινήσει.

Την Τετάρτη, η Neuralink είπε ότι είχε λάβει έγκριση από ρυθμιστικές αρχές στον Καναδά για να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές για τη συσκευή της στη χώρα αυτή.

«Η Health Canada ενέκρινε την έναρξη της πρώτης κλινικής μας δοκιμής στον Καναδά» η εταιρεία δημοσίευσε στο X, την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει επίσης στον Μασκ. «Οι προσλήψεις είναι πλέον ανοιχτές».

Η Neuralink πρόσθεσε ότι αναζητούσε ασθενείς με τετραπληγία λόγω ALS, γνωστής και ως νόσος του Lou Gehrig, ή τραυματισμού του νωτιαίου μυελού.

Η Health Canada δεν σχολίασε αμέσως.

Για μήνες, η Neuralink στρατολογεί ασθενείς στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, με συνδέσμους σε μητρώο στον ιστότοπό της. Άλλες εταιρείες στον τομέα, όπως η Synchron Inc., προσλαμβάνουν για τις δικές τους μελλοντικές δοκιμές.

Το πρώτο προϊόν της Neuralink στοχεύει να επιτρέψει στους ασθενείς να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές, όπως υπολογιστές, μέσω των σκέψεών τους. Η Neuralink εργάζεται επίσης για τη θεραπεία άλλων καταστάσεων όπως η τύφλωση, αλλά αυτό το έργο είναι πιο μακρινό. Στο μακρινό μέλλον, ο Μασκ είπε ότι το Neuralink θα μπορούσε να συνεργαστεί με υγιείς ασθενείς σε λειτουργίες όπως η ενίσχυση της μνήμης.

Στον πρώτο ασθενής, τον Noland Arbaugh, εμφυτεύτηκε η συσκευή του Neuralink νωρίτερα αυτό το έτος, στο Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow στο Phoenix.

Πηγή: skai.gr

