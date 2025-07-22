«Σαδιστική παγίδα θανάτου» το σύστημα διανομής βοήθειας του GHF στη Γάζα, λέει ο γενικός επίτροπος UNRWA

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες χαρακτήρισε το νέο σύστημα διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας το οποίο διαχειρίζεται μη κερδοσκοπικός οργανισμός από τον Μάιο «σαδιστική παγίδα θανάτου».

Ο Φιλίπ Λαζαρινί είναι ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που πλέον έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ισραήλ κι είναι ποινικό αδίκημα κάθε συνεργασία μαζί του, αφού η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε κάπου 12 μέλη του πως ενέχονταν στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, άρχισε τη δραστηριότητά του τον Μάιο, έπειτα από δυο μήνες αποκλεισμού της βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο. Διανέμει τρόφιμα σε μικρό αριθμό αυστηρά φυλασσόμενων κέντρων διανομής στην ερειπωμένη έπειτα από σχεδόν 22 μήνες πολέμου περιοχή. Ωστόσο έχουν αναφερθεί επανειλημμένα πολύνεκρα επεισόδια με θύματα ανθρώπους που περίμεναν για να πάρουν βοήθεια από τα κέντρα του.

Τα κέντρα του GHF φρουρούν αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας.

«Ελεύθεροι σκοπευτές ανοίγουν πυρ στα κουτουρού ενάντια σε πλήθη ανθρώπων, λες και τους έχει δοθεί άδεια να σκοτώνουν», επιδίδονται σε «κυνήγι ανθρώπων με πλήρη ατιμωρησία», κατήγγειλε ο κ. Λαζαρινί χθες μέσω X. Έκανε λόγο για «πληροφορίες για πάνω από χίλιους νεκρούς».

«Δεν γίνεται να είναι αυτή η νέα ομαλότητα, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι δουλειά μισθοφόρων», έκρινε.

Το ίδρυμα έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις πληροφορίες για θανάτους στα κέντρα του. Όμως ο ΟΗΕ επιμένει πως από τα τέλη Μαΐου έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι κι έχουν τραυματιστεί χιλιάδες άλλοι κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Οι αρχές του Ισραήλ τονίζουν πως ο νέος μηχανισμός διανομής σχεδιάστηκε ώστε να μην «κλέβει» την ανθρωπιστική βοήθεια το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007. Επικριτές της νέας πολιτικής ωστόσο κατηγορούν την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως εργαλειοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιτύχει στόχους του πολέμου που διεξάγει.

Ως τον Μάιο ο ΟΗΕ διαχειριζόταν κάπου 400 κέντρα διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας για να εξυπηρετούνται οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι του θυλάκου υπό πολιορκία. Ελάχιστα από αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς ο ισραηλινός στρατός αποτρέπει σχεδόν κάθε προσπάθεια ανεφοδιασμού τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.