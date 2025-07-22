Λευκός αμερικανός πρώην αστυνομικός καταδικάστηκε χθες Δευτέρα να εκτίσει ποινή 33 μηνών φυλάκισης για την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου νεαρής μαύρης νοσηλεύτριας, η οποία μετατράπηκε σε εικόνισμα του κινήματος Black Lives Matter, παρά τη σύσταση να επιδειχθεί επιείκεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να επιβληθεί ποινή μόλις μιας ημέρας φυλάκισης –την είχε ήδη εκτίσει– στον αστυνομικό, τον Μπρετ Χάνκισον, ο οποίος κρίθηκε ένοχος τον Νοέμβριο του 2024 από σώμα ενόρκων στη Λούιβιλ (κεντροανατολικά), για παραβίαση των αστικών δικαιωμάτων της νεαρής.

Το θύμα, 26 ετών, ονομαζόταν Μπριόνα Τέιλορ.

Η σύσταση του υπουργείου χαρακτηρίστηκε από δικηγόρους που εκπροσώπησαν την εκλιπούσα και την οικογένειά της «προσβολή της ζωής» του θύματος και «αισχρή προδοσία της απόφασης του σώματος των ενόρκων».

Η δικάστρια Ρεμπέκα Γκρέιντι Τζένινγκς εξήγησε πως δεν θεώρησε πειστική την εισήγηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, απαγγέλλοντας την ποινή χθες, σύμφωνα με ΜΜΕ. Τη συνόδευσε με τριετή ποινή φυλάκισης με αναστολή υφ’ όρον.

«Ο κ. Χάνκισον είναι ο μοναδικός αστυνομικός που καταδικάστηκε για την έφοδο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε η Μπριόνα», επισήμανε ο Μπεν Κραμπ, ποινικολόγος που εκπροσώπησε το θύμα, ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ, καθώς αναλαμβάνει συχνά υποθέσεις αστυνομικής βίας και παραβιάσεων αστικών δικαιωμάτων.

Ενόψει της απαγγελίας της ποινής, το υπουργείο Δικαιοσύνης εισηγήθηκε, με έγγραφό του που υποβλήθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, να επιβληθεί στον αστυνομικό ποινή μιας ημέρας στη φυλακή, που προφανώς είχε εκτίσει ήδη κατά τη σύλληψή του στην έναρξη της διαδικασίας, συνοδευόμενη από τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή υφ’ όρον.

Το ασυνήθιστο ήταν πως η σύσταση αυτή υπογράφτηκε όχι από τον εισαγγελέα που είχε αναλάβει την υπόθεση, αλλά από την αναπληρώτρια υπουργό Δικαιοσύνης αρμόδια για τα αστικά δικαιώματα Χαρμίτ Ντίλον, συντηρητική νομικό την οποία διόρισε στη θέση αυτή στρατηγικής σημασίας ο πρόεδρος Τραμπ.

«Η κυβέρνηση σέβεται την ετυμηγορία του σώματος ενόρκων που εγγυάται ότι ο κατηγορούμενος Χάνκισον δεν θα υπηρετήσει ποτέ πια στην αστυνομία και πιθανόν δεν θα είναι σε θέση να κατέχει ποτέ πια πυροβόλο όπλο», σύμφωνα με το κείμενο.

Όμως η επιβολή βαρύτερης ποινής θα ήταν «άδικη», εκτίμησε, τονίζοντας πως «παρότι πυροβόλησε στα τυφλά δέκα φορές μέσα στο διαμέρισμα της (...) δεν τραυμάτισε ούτε εκείνη, ούτε κανέναν άλλον εκείνη την ημέρα».

«Το να συστήνεται μόλις μια ημέρα φυλάκισης στέλνει το αδιαμφισβήτητο μήνυμα πως λευκοί αστυνομικοί μπορούν να παραβιάζουν τα αστικά δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών με σχεδόν απόλυτη ατιμωρησία», αντέτεινε η ομάδα των δικηγόρων που εκπροσώπησε το θύμα.

Η Μπριόνα Τέιλορ υπέκυψε αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον οκτώ σφαίρες ανδρών της αστυνομίας μέσα στο διαμέρισμά της στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, τη 13η Μαρτίου 2020.

Τρεις αστυνομικοί εισέβαλαν νύκτα στο διαμέρισμά της, χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα, ούτε να ενημερώσουν ποια ήταν η ιδιότητά τους, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών που είχε στο στόχαστρο πρώην σύντροφό της.

Ο τότε νέος σύντροφός της νόμισε πως ήταν διαρρήκτες και πυροβόλησε με όπλο που κατείχε νόμιμα. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν ρίχνοντας τουλάχιστον τριάντα φορές, τραυματίζοντας θανάσιμα τη νεαρή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.