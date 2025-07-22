Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας και ο κορυφαίος εμπορικός απεσταλμένος της χώρας θα συναντηθούν με Αμερικανούς ομολόγους τους την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν-τσέολ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Βιομηχανίας της χώρας θα επισκεφθούν επίσης τις ΗΠΑ για εμπορικές συζητήσεις ήδη από αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Κου σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση των υπουργών Οικονομικών.

Ο Κου ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Δευτέρα.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούν μια νέα ομάδα υπό τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιούνγκ, ο οποίος ορκίστηκε στις 4 Ιουνίου μετά τη νίκη του σε πρόωρες εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά την αποπομπή του προκατόχου του επειδή προσπάθησε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε καθυστέρησε την αντίδραση της Νότιας Κορέας στο τιμωρητικό δασμολογικό καθεστώς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων βασικών βιομηχανικών δυνάμεων που είναι επίσης σύμμαχοι στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Κου και η υπουργός Εμπορίου Γιέο Χαν-κου θα έχουν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ την Παρασκευή, κατόπιν αιτήματος των Αμερικανών αξιωματούχων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Έχουμε κάνει συζητήσεις από την οπτική γωνία του εθνικού συμφέροντος και του πραγματισμού και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάσουμε μια σχολαστική στρατηγική μέχρι να φύγουμε», είπε ο Κου, αρνούμενος να απαντήσει στο ερώτημα αν η Σεούλ ήλπιζε να παρατείνει την προθεσμία της 1ης Αυγούστου πριν από την έναρξη ισχύος των αμοιβαίων δασμών που έθεσε ο Τραμπ.

Τη Δευτέρα, ο νέος υπουργός Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιουνγκ-κουάν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεσμεύτηκε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να επιβάλει δασμούς σε μια σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, για να μειώσει αυτό που χαρακτήρισε άδικες εμπορικές ανισορροπίες.

Το Σάββατο, ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιαπωνίας για τους δασμούς, Ριοσέι Ακαζάουα, δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να πραγματοποιήσει περαιτέρω συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο, καθώς το Τόκιο ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία έως την προθεσμία της 1ης Αυγούστου.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.