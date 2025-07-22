Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και βεδουίνων φιλικά προσκείμενων στο καθεστώς αλ Σάρα, στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, όπου ο πληθυσμός είναι κατά πλειονότητα Δρούζοι, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.260 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες Δευτέρα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συμφωνά με την οργάνωση, ο βαρύς αυτός απολογισμός αφορά τους νεκρούς ως την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ προχθές Κυριακή.

Νεκροί είναι 505 μαχητές και 298 πολίτες που ανήκουν στην κοινότητα των Δρούζων, από τους οποίους 194 «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες» από μέλη των δυνάμεων «των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Δεκάδες σοροί έξω από το νοσοκομείο στη Σουνέιντα

Στην άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν 408 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και 35 βεδουίνοι σουνίτες, συμπεριλαμβανομένων τριών αμάχων που «εκτελέστηκαν από Δρούζους μαχητές», σύμφωνα με τo Παρατηρητήριο με έδρα το Λονδίνο, το οποίο βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Eργαζόμενοι στο νεκροτομείο τοποθετούν συνεχώς σορούς σε πλαστικές σακούλες, έξω από το Εθνικό Νοσοκομείο στη Σουέιντα

Παράλληλα, δεκαπέντε μέλη των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, πάντα σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Την ίδια ώρα, οι συριακές αρχές απομακρύνουν από χθες οικογένειες Βεδουίνων από τη Σουνέιντα, εκμεταλλευόμενες την εκεχειρία.

Ολόκληρες οικογένειες Βεδουίνων απομακρύνονται από τη Σουνέιντα

Λεωφορεία και αυτοκίνητα μπαίνουν στη ρημαγμένη πόλη - όπου έχει διακοπεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση και τα τρόφιμα αρχίζουν να σπανίζουν - γεμίζουν με αμάχους, κυρίως ηλικιωμένους και γυναικόπαιδα και τους μεταφέρουν σε κέντρα υποδοχής στην Ντεράα, νοτιότερα, και στη Δαμασκό, σε συντονισμό με τη συριακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ηλικιωμένος εκτοπισμένος Βεδουίνος που εγκατέλειψε το σπίτι του στη Σαχμπά, μια πόλη στη νότια επαρχία Σουέιντα, κλαίει καθώς κάθεται έξω από ένα προσωρινό καταφύγιο στη Ντεράα

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε Δρούζους μαχητές και φυλές Βεδουίνων, που οι σχέσεις τους είναι τεταμένες εδώ και δεκαετίες, και περιπλέχτηκαν από την επέμβαση σουνιτικών αραβικών φυλών που συνέρρευσαν από άλλες περιοχές της Συρίας για να ενισχύσουν τους Βεδουίνους.

Μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγράφηκαν από ΜΚΟ και αυτόπτες μάρτυρες, κυρίως εκτελέσεις Δρούζων με συνοπτικές διαδικασίες σε μεγάλη κλίμακα.

