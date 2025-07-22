Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε ότι χθες Δευτέρα υπέστησαν ισραηλινές «επιθέσεις» εγκαταστάσεις όπου διαμένουν μέλη του προσωπικού του και αποθήκη του στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγονται πλέον επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού.

Εγκατάσταση όπου διαμένει το «προσωπικό» του στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, «υπέστη επιθέσεις τρεις φορές» χθες, «όπως και η κύρια αποθήκη» της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ εκεί, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις» και έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο.

«Ο ΠΟΥ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου μέλους του προσωπικού του και την προστασία του προσωπικού του», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

.@WHO’s staff residence in Deir al Balah, #Gaza, was attacked three times today as well as its main warehouse.



Israeli military entered the premises, forcing women and children to evacuate on foot toward Al-Mawasi amid active conflict. Male staff and family members were… pic.twitter.com/PGjaYrhkfH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 21, 2025

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίτερα εντολή εκκένωσης για την περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα, η οποία είναι πυκνοκατοικημένη και γεμάτη με εκτοπισμένες οικογένειες που ζουν σε σκηνές. Το Ισραήλ δεν έχει στο παρελθόν στοχεύσει την πόλη από ξηράς.

Οι γιατροί στη Γάζα έχουν δηλώσει έκτοτε ότι τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και αρκετοί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς ισραηλινών αρμάτων μάχης που έπληξαν τρία τζαμιά και οκτώ σπίτια.

Αρκετοί από τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς θεωρείται ότι βρίσκονται στην περιοχή.

Η Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους (MAP) δήλωσε ότι ανέστειλε τις αποστολές στην πόλη λόγω ισραηλινής χερσαίας επίθεσης.

Ανέφερε ότι χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε αυτήν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του MAP, και οι τελευταίες εντολές του Ισραήλ «θέτουν άμεσα σε κίνδυνο ζωτικές ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης».

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, μια ισραηλινή «μυστική δύναμη» συνέλαβε τον Μαρουάν Αλ Χαμς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, έξω από το νοσοκομείο εκστρατείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, στον νότιο τομέα του θύλακα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο Χαμς, επισκεπτόταν νοσοκομείο στην πόλη της Ράφα, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον της αποστολής, σκοτώνοντας έναν ντόπιο δημοσιογράφο ο οποίος βιντεοσκοπούσε μια συνέντευξη με τον Χαμς και τραυματίζοντας έναν άλλον άμαχο.

The funeral of journalist Tamer al-Za’anin was held yesterday after he was shot and killed by Israeli occupation forces while they were detaining Dr. Marwan al-Hams west of Khan Younis in the southern Gaza Strip pic.twitter.com/Yb2VkW7R9b — Quds News Network (@QudsNen) July 21, 2025

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι τα χρησιμοποιούσε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται. Αλλά η αποστολή δυνάμεων για να κάνει συλλήψεις-απαγωγές είναι κάτι πολύ σπάνιο.

