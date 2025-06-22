Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας» μετά την επίθεσή του στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, εξαίροντας την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ο Σάαρ επαίνεσε επίσης τον Νετανιάχου, στον οποίο πιστώνει την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική ηγεσία» του πρωθυπουργού.

Τα σχόλια από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υποδηλώνουν ότι και οι δύο κυβερνήσεις κινούνται σε κοινή γραμμή όσον αφορά τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, χωρίς όμως να λείπουν οι επικρίσεις που κάνουν λόγο για απρόκλητες επιθέσεις.



