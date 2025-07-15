Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, με επιστολή της που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα της Ρώμης La Repubblica ζητά να ακυρωθεί η συμμετοχή του γνωστού Ρώσου διευθυντή ορχήστρας Βαλέρι Γκεργκίεφ σε θερινό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Καζέρτα της Κάτω Ιταλίας.

Η χήρα του εκλιπόντα πολιτικού καταγγέλλει ότι «ο Γκεργκίεφ χρησιμοποίησε χρηματικά ποσά, με τα οποία θα έπρεπε να στηριχθούν νέα ταλέντα της χώρας του, για να ζήσει μια ιδιαιτέρα άνετη ζωή» και ότι «έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο σκέλος του καθεστώτος του Πούτιν». Εξηγεί, δε, ότι «πρόκειται για υποστηρικτή και φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, για άνθρωπο που προάγει την πολιτική του, ουσιαστικά για συνένοχο».

«Ακριβώς για τον λόγο αυτό, ο Γκεργκίεφ δεν καταδίκασε ποτέ τον Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Αυτό το γεγονός δεν είναι αρκετό για να μην προσκληθεί σε ένα διεθνές φεστιβάλ;», διερωτάται, τέλος, η Γιούλια Ναβάλναγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.