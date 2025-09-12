Το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία την «Ανατολική Φρουρά» προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, δήλωσε την Παρασκευή ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν «απερίσκεπτες και ανεύθυνες» .

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην «Ανατολική Φρουρά» θα συμμετέχουν δυνάμεις της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, μετά το σοβαρότατο περιστατικό με τα ρωσικά drones, τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

WATCH LIVE: NATO's Rutte holds news conference in wake of Russian drone incursion https://t.co/Z2aKwbIq1x — PBS News (@NewsHour) September 12, 2025

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ρωσικά drones να εισέρχονται σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε ο Ρούτε, ανακοινώνοντας την επιχείρηση ''Eastern Sentry'' δηλαδή «Ανατολική Φρουρά».

Η επιχείρηση, η οποία ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής, θα περιλαμβάνει αεροπορικές και επίγειες βάσεις.

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε από την πλευρά του ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες από όλη τη Συμμαχία θα πρέπει να είναι σίγουροι από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», είπε.

Σε ανάρτησή του αργότερα στο Χ, ο Μαρκ Ρούτε αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις τονίζοντας ότι η «Ανατολική Φρουρά» θα καταστήσει σαφές ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να υπερασπιστεί το έδαφος της συμμαχίας.

Today we announce the launch of “Eastern Sentry” to bolster our posture even further along our eastern flank.



This military activity will involve a range of assets from Allies.



Eastern Sentry will make clear that #NATO is always ready to defend. pic.twitter.com/fcdjdnHX5w — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 12, 2025

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις γίνονται δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα, ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ σχολίασε επίσης τη δήλωση του Τραμπ.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να φθάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει ζήτημα λάθους - ήταν μια εσκεμμένη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε επίσης στη δήλωση του Τραμπ.

«Τη νύκτα που 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο έδαφος της Πολωνίας, 400 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) συν 40 πύραυλοι εισήλθαν στην Ουκρανία. Δεν ήταν λάθη», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο X.

🇺🇦🇵🇱 Sikorski from Kyiv Responds to Trump: The Incursion of Russian Drones into Poland Was No Mistake



“In the night when 19 Russian drones flew over Poland, 400 flew over Ukraine, plus 40 missiles. These were not mistakes,” said Polish Foreign Minister Radosław Sikorski in front… pic.twitter.com/EqwWNmCzzZ — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Έπειτα από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.