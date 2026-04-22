Στην Άγκυρα βρίσκεται από την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στην ατζέντα της επίσκεψης θα βρεθεί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον ερχόμενο Ιούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα, η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την άμυνα της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων F-35 και S-400.

Στο μεταξύ, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με χαμόγελα και αγκαλιές συναντήθηκαν χθες ο Ρούτε με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν το Ιράν και η αντιαεροπορική άμυνα της γειτονικής χώρας, όπως αυτή υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ.

Εφημερίδα Turkiye: «Να υπογράψουμε συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Παλαιστίνη»

Σε ρεπορτάζ της η Turkiye χαρακτηρίζει ως επιτακτική την ανάγκη να υπογραφεί συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Παλαιστίνης. Μάλιστα, η εφημερίδα επισημαίνει ότι ως οδηγός για μια νέα τέτοια συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αγνοώντας την ύπαρξη νησιών όπως η Κρήτη, η Κάσος και το Καστελλόριζο.

«Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που υπάρχει ισσοροποία δυνάμεων και γίνονται στρατηγικοί υπολογισμοί. Οι σχέσεις Λιβύης -Tουρκίας έχουν γίνει απο τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά γεγονότα της περιοχής», όπως σημειώνει.

«Πρέπει να γίνει άμεσα συμφωνία περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Παλαιστίνη ακόμη κι αν καταλάβουν τη Γάζα. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος. Το είχε κάνει ο Σουλτάνος Αμντουλ Χαμιτ, η κυβέρνηση μας και η διοίκηση της Παλαιστίνης μπορούν να το κάνουν αυτό, δίχως να χαθεί χρόνος πρέπει να ενεργοποιηθεί ο θαλάσσιος διάδρομος Παλαιστίνης- Aττάλειας. Αυτή η συμφωνία θα μας φέρει θαλάσσιες περιοχές ευθυνης όσο η έκταση της Κύπρου».

«Η εμβάθυνση των σχέσεων με τη Λιβύη δεν ενισχύσει μόνο το εμπόριο των δυο χωρών ενισχύει το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας σε Μεσόγειο και Αφρική, ενισχύει τις κατασκευαστικές, βοηθάει στην ποικιλία των ενεργειακών πηγών, και υπόσχεται σημαντικά κέρδη», καταλήγει η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

