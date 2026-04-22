Τουρκία: Συνετρίβη μεταγωγικό στρατιωτικό ελικόπτερο - 5 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι συνέβη - Δεν υπάρχουν θύματα 

UPDATE: 07:07
Μεταγωγικό ελικόπτερο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, CH-47, συνετρίβη τα μεσάνυχτα σε εκπαιδευτική πτήση, στο Τεμέλι της Άγκυρας

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, υπάρχουν πέντε τραυματίες και δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι συνέβη. 

Δείτε πλάνα από το σημείο της συντριβής:

