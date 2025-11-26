Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ένας από τους πιο κρίσιμους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, εξετάστηκε ως μάρτυρας στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας από την έναρξη του πολέμου, σε μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει πολιτική θύελλα στο Κίεβο και θεωρείται η σοβαρότερη εσωτερική πρόκληση για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το 2022.

Παρότι δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα, η εμπλοκή του στην έρευνα για κύκλωμα μιζών 100 εκατ. δολαρίων εντείνει τις πιέσεις στην ουκρανική ηγεσία εν μέσω κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) κάλεσε τον Ουμέροφ να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνάς του για τον Τιμούρ Μίντιτς, τον φερόμενο ως εγκέφαλο ενός κυκλώματος μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, που επικαλούνται το γραφείο Τύπου του Ουμέροφ.

Δεν έγινε γνωστό πότε εξετάστηκε ο Ουμέροφ.

Ο εκπρόσωπός του δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Οι Αρχές δεν τον κατηγορούν για οποιαδήποτε παρατυπία. Εκπρόσωπος του NABU δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν θα σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

Κεντρικό πρόσωπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους στην Τουρκία την άνοιξη. Το Reuters μετέδωσε αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές, ότι συναντήθηκε επίσης με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν ειρηνευτική πρόταση.

Το αρχικό σχέδιο αυτής της πρότασης θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Μια ουκρανική ομάδα, στην οποία συμμετείχε ο Ουμέροφ, διαπραγματεύτηκε στη συνέχεια μία αντιπρόταση στην Ελβετία με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το NABU ανακοίνωσε την έρευνά του για το υπό διερεύνηση κύκλωμα μιζών πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας πολιτικό σεισμό που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη εσωτερική απειλή για την εξουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Επτά άτομα έχουν κατηγορηθεί και πέντε εξ αυτών βρίσκονται υπό κράτηση.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ενέργειας της Ουκρανίας αποπέμφθηκαν λόγω του σκανδάλου, αν και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία.

Ο Μίντιτς, πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι από τα χρόνια της τηλεοπτικής του καριέρας, εγκατέλειψε την Ουκρανία λίγο πριν δημοσιοποιηθεί η έρευνα στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Ουμέροφ, που διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έως τον ανασχηματισμό του Ιουλίου, έχει δηλώσει ότι συναντήθηκε με τον Μίντιτς για να συζητήσει ζητήματα που είχαν προκύψει σχετικά με μια σύμβαση προμήθειας αλεξίσφαιρων γιλέκων.

«Ως αποτέλεσμα, η σύμβαση λύθηκε επειδή το προϊόν δεν πληρούσε τις προδιαγραφές και κανένα προϊόν δεν παραδόθηκε ποτέ», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα στις 11 Νοεμβρίου.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθεί η δουλειά μου στο υπουργείο Άμυνας με την «επιρροή» συγκεκριμένων ατόμων είναι αβάσιμη», συμπλήρωσε.



