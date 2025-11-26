Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Κίνα μεταξύ 3 και 5 Δεκεμβρίου και θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν την Τετάρτη.

Η επίσκεψη θα προσφέρει «την ευκαιρία να συζητηθούν τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κίνας, καθώς και διάφορα σημαντικά διεθνή ζητήματα και τομείς συνεργασίας με στόχο την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με το Reuters.

