Οι Φιλιππίνες κήρυξαν τη Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια για να μειώσουν τις τιμές του ρυζιού, οι οποίες σύμφωνα με αξιωματούχους παρέμειναν υψηλές παρά τις μεγάλες μειώσεις των δασμών.

«Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης μας επιτρέπει να απελευθερώσουμε τα ρυθμιστικά αποθέματα ρυζιού που κατέχει η Εθνική Αρχή Τροφίμων για να σταθεροποιήσουμε τις τιμές και να διασφαλίσουμε ότι το ρύζι, βασική τροφή για εκατομμύρια Φιλιππινέζους, παραμένει προσβάσιμο στους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Francisco Tiu-Laurel.

Στην κίνηση οδήγησε η «ασυνήθιστη» άνοδος των τιμών του τοπικού ρυζιού, παρά το χαμηλότερο κόστος της παγκόσμιας αγοράς και τη μείωση των δασμών τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας.

Τα βασικά σιτηρά αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθωρισμού της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το πολύ υψηλότερο κόστος του ρυζιού ενίσχυσε τον πληθωρισμό των Φιλιππίνων πέρα από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας 2% έως 4% το 2022 και το 2023.

Το 2024, οι Φιλιππίνες μείωσαν τους δασμούς εισαγωγής ρυζιού στο 15% από 35%, με τον μειωμένο συντελεστή να ισχύει μέχρι το 2028.



Πηγή: skai.gr

