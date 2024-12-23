Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι θεωρεί κάποιες φορές άδικες τις σκληρές επικρίσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εις βάρος του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Αν και η Γερμανία έχει υπάρξει ζωτικός σύμμαχος της Ουκρανίας, το Βερολίνο διστάζει να προσφέρει μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους κρουζ Taurus στην εμπόλεμη χώρα, ένα θέμα που προκαλεί την αγανάκτηση του Κιέβου.

«Έχω συχνά πει στον Ζελένσκι ότι θα πρέπει να σταματήσει να επικρίνει τον Όλαφ Σολτς, διότι πιστεύω ότι είναι άδικο», σχολίασε ο Ρούτε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι εκείνος, αντίθετα με τον Σολτς, θα παρείχε πυραύλους κρουζ Taurus και δεν θα έθετε περιορισμούς στη χρήση τους.

«Σε γενικές γραμμές γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους οι ικανότητες είναι σημαντικές για την Ουκρανία», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν εξαρτώνται από εκείνον οι αποφάσεις των συμμάχων για τον εξοπλισμό που θα προσφέρουν στην Ουκρανία.

Έπειτα από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Νοέμβριο ο Σολτς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι ο Γερμανός καγκελάριος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας που υπονομεύει τις προσπάθειες να απομονωθεί η Μόσχα και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με μια «δίκαιη ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

