Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι "εφικτή", όμως το Κίεβο θα πρέπει να αγωνιστεί για να πείσει τους συμμάχους να την κάνουν πραγματικότητα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ομιλία προς Ουκρανούς διπλωμάτες.

Η Ουκρανία έχει κάνει κατ΄επανάληψη έκκληση στο ΝΑΤΟ να απευθύνει πρόσκληση στο Κίεβο ώστε να γίνει μέλος. Η δυτική στρατιωτική συμμαχία έχει πει πως η Ουκρανία θα ενταχθεί στις τάξεις της κάποια μέρα αλλά δεν έχει ορίσει ημερομηνία ούτε έχει απευθύνει πρόσκληση.

Η Μόσχα επικαλέστηκε την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως έναν από τους κύριους λόγους για την εισβολή της στη χώρα το 2022. Το Κίεβο λέει ότι η ένταξη στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, ή μια ισοδύναμη εγγύηση ασφαλείας, θα είναι κρίσιμη σε ένα σχέδιο ειρήνης ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά.

«Όλοι καταλαβαίνουμε πως η πρόσκληση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η ένταξη στη συμμαχία μπορεί να είναι μόνο πολιτική απόφαση», είπε ο Ζελένσκι στους διπλωμάτες σε μια συνάντηση στο Κίεβο. «Η συμμαχία είναι για την Ουκρανία εφικτή, αλλά είναι εφικτή μόνο αν παλέψουμε για την απόφαση αυτή σε όλα τα αναγκαία επίπεδα».

Ο Ζελένσκι είπε πως οι σύμμαχοι πρέπει να ξέρουν τι μπορεί να φέρει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και πώς η ένταξή της στη συμμαχία θα σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.