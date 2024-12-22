Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι "εφικτή", όμως το Κίεβο θα πρέπει να αγωνιστεί για να πείσει τους συμμάχους να την κάνουν πραγματικότητα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ομιλία προς Ουκρανούς διπλωμάτες.
Η Ουκρανία έχει κάνει κατ΄επανάληψη έκκληση στο ΝΑΤΟ να απευθύνει πρόσκληση στο Κίεβο ώστε να γίνει μέλος. Η δυτική στρατιωτική συμμαχία έχει πει πως η Ουκρανία θα ενταχθεί στις τάξεις της κάποια μέρα αλλά δεν έχει ορίσει ημερομηνία ούτε έχει απευθύνει πρόσκληση.
Η Μόσχα επικαλέστηκε την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως έναν από τους κύριους λόγους για την εισβολή της στη χώρα το 2022. Το Κίεβο λέει ότι η ένταξη στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, ή μια ισοδύναμη εγγύηση ασφαλείας, θα είναι κρίσιμη σε ένα σχέδιο ειρήνης ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά.
«Όλοι καταλαβαίνουμε πως η πρόσκληση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η ένταξη στη συμμαχία μπορεί να είναι μόνο πολιτική απόφαση», είπε ο Ζελένσκι στους διπλωμάτες σε μια συνάντηση στο Κίεβο. «Η συμμαχία είναι για την Ουκρανία εφικτή, αλλά είναι εφικτή μόνο αν παλέψουμε για την απόφαση αυτή σε όλα τα αναγκαία επίπεδα».
Ο Ζελένσκι είπε πως οι σύμμαχοι πρέπει να ξέρουν τι μπορεί να φέρει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και πώς η ένταξή της στη συμμαχία θα σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες σχέσεις.
