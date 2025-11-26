Πέθανε η σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – Έντυνε Kate Moss και Beyoncé

Η Παμ Χογκ (Pam Hogg), η αντισυμβατική Σκωτσέζα σχεδιάστρια που έντυσε τους πάντες, από την Κέιτ Μος (Kate Moss) και την Μπιγιόνσε (Beyoncé) μέχρι την Ντέμπι Χάρι (Debbie Harry) και την πριγκίπισσα Ευγενία, πέθανε, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της την Τετάρτη.

Σε ανάρτηση στο Instagram, η οικογένειά της ανέφερε ότι είναι «βαθιά λυπημένη» για τον θάνατο της «αγαπημένης μας Πάμελα», η οποία ήταν ηλικιακά στις αρχές των 60 σύμφωνα με την DailyMail. Η ίδια πάντως έλεγε σε όλη της την καριέρα ότι δεν θα αποκάλυπτε ποτέ την πραγματική της ηλικία.

Η οικόγενειά της πρόσθεσε ότι η Pam Hogg πέρασε τις τελευταίες της ώρες «γαλήνια και περιτριγυρισμένη από την αγάπη και τη φροντίδα αγαπημένων φίλων και συγγενών» και ευχαρίστησε το προσωπικό του St Joseph's Hospice στο Χάκνεϊ για την «όμορφη υποστήριξη» που της παρείχαν τις τελευταίες μέρες.

Η οικογένεια συνέχισε: «Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της Πάμελα άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων όλων των ηλικιών... Αφήνει μια υπέροχη κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει, να φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε πέρα ​​από τα όρια των συμβατικών συνθηκών. Η Πάμελα θα συνεχίσει να ζει στις καρδιές και τα μυαλά μας».

Συλλυπητήρια μηνύματα έστειλε κόσμος της μόδας, της μουσικής και της τηλεόρασης μέσα σε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

