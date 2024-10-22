Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Τρίτη τον πρώην δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ και δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι να παραδώσει όλα τα πολύτιμα υπάρχοντά του, αλλά και το πολυτελές διαμέρισμά του στο Μανχάταν στη Ρούμπι Φρίμαν και τη Σέι Μος, πρώην δημόσιους υπαλλήλους της πολιτείας Τζόρτζια που δυσφήμισε και τις οποίες οφείλει να αποζημιώσει με 150 εκατομμύρια δολάρια.

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν είπε ότι ο Τζουλιάνι πρέπει να μεταβιβάσει το ακίνητο στις γυναίκες σε επτά ημέρες. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή η άμεση εκτέλεσή της αποσκοπεί στο να μπορέσουν η Φρίμαν και η Μος να πουλήσουν το διαμέρισμα, ενδεχομένως για εκατομμύρια δολάρια.

Οι γυναίκες, που συμμετείχαν στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της Τζόρτζια μετά τις εκλογές του 2020, δικαιούνται επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε νομικές αμοιβές, τις οποίες σύμφωνα με τον Τζουλιάνι η εκστρατεία του Τραμπ του χρωστάει ακόμη, αποφάσισε ο δικαστής.

Εκτός από την αμοιβή της εκστρατείας του Τραμπ και το διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, ο Τζουλιάνι πρέπει επίσης να παραδώσει μια συλλογή από πολλά ρολόγια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που του έδωσαν οι Ευρωπαίοι πρόεδροι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια υπογεγραμμένη φανέλα από τον Joe DiMaggio και άλλα αθλητικά αναμνηστικά, αλλά και μια Mercedes του 1980 που κάποτε ανήκε στη σταρ του Χόλιγουντ Λορίν Μπακόλ. Επιπλέον, ο δικαστής διέταξε τον Τζουλιάνι να παραδώσει την τηλεόραση, τα έπιπλα και τα κοσμήματά του.

Ο Λίμαν δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν ο Τζουλιάνι θα μπορέσει να διατηρήσει τη συνιδιοκτησία στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα που έχει επίσης, ή τα τέσσερα δαχτυλίδια New York Yankees World Series, τα οποία ο γιος του Τζουλιάνι ισχυρίζεται ότι του έδωσε ο πατέρας του.

Ο Τζουλιάνι κρίθηκε ένοχος πέρυσι για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των Φρίμαν και Μος, αφού δεν απάντησε σε μέρη της αγωγής τους. Η μητέρα και η κόρη ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν συναισθηματική βλάβη και δυσφήμιση, καθώς και ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλειά τους, αφού ο Τζουλιάνι προέβη σε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον τους για παραποίηση ψηφοδελτίων στη Τζόρτζια, όπου εργάστηκαν ως εκλογικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2020.



Πηγή: skai.gr

