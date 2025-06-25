Ρούμπιο: Το Ιράν είναι «πολύ πιο μακριά» από την κατασκευή πυρηνικών όπλων μετά την αμερικανική επίθεση

Το Ιράν βρίσκεται «πολύ πιο μακριά από την κατασκευή πυρηνικών όπλων» μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στις τρεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σήμερα Τετάρτη εν μέσω αναφορών ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί δεν προκάλεσαν ιδιαίτερη ζημιά στα πυρηνικά του Ιράν.

«Το συμπέρασμα είναι ότι βρίσκονται πολύ πιο μακριά από ένα πυρηνικό όπλο σήμερα από ό,τι ήταν πριν ο πρόεδρος λάβει αυτή την τολμηρή ενέργεια», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στο Politico στο περιθώριο της Συνόδου στη Χάγη. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε - προκλήθηκε σημαντική, πολύ σημαντική, ουσιαστική ζημιά σε μια ποικιλία διαφορετικών συστατικών και απλώς μαθαίνουμε περισσότερα γι' αυτό» είπε.

Μια προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το καθυστέρησαν μόνο λίγους μήνες, ανέφερε το CNN. Ωστόσο, ο Ρούμπιο απέρριψε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζοντάς τα ως «ψευδή» και δήλωσε ότι δεν αποτύπωναν την πλήρη εικόνα.

«Μισώ να σχολιάζω αυτές τις ιστορίες, επειδή συχνά η πρώτη ιστορία είναι λανθασμένη και το άτομο που τη δημοσιεύει έχει μια ατζέντα», είπε. «Αυτή η ιστορία είναι μια ψευδής ιστορία και είναι μια ιστορία που πραγματικά δεν πρέπει να αναδημοσιευτεί επειδή δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τι συμβαίνει».

Πηγή: skai.gr

