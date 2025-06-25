Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

«Φωτιές» έχει ανάψει η δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν ακόμα συμβεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενήργησε ενάντια στις επιθυμίες του βασιλιά Καρόλου επισπεύδοντας την κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, παρά τις ανησυχίες του Βρετανού μονάρχη για τις απειλές κατά του Καναδά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι η κρατική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, σε μία προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

Αντιβαίνοντας στην αρχική πρόταση για μια άτυπη επίσκεψη που είχε σκιαγραφήσει ο βασιλιάς, ο πρωθυπουργός επιτάχυνε τις διαδικασίες μιας πλήρους κρατικής επίσκεψης σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη συμπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «manu regia», το επίσημο έγγραφο που απαιτείται για την έναρξη μιας κρατικής επίσκεψης, υπογράφηκε από τον Βασιλιά και παραδόθηκε ιδιοχείρως στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έχει ασκήσει πίεση στον Βασιλιά ως αρχηγό κράτους του Καναδά, αφού ο Τραμπ επανειλημμένα δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Οι Times σημειώνουν ότι το Παλάτι εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις απειλές του Τραμπ προς τον Καναδά, θεωρώντας τες ως λόγο να μην υπάρξει βιασύνη για μια επίσημη κρατική επίσκεψη. Πηγή ανέφερε ότι ένας ανώτερος υπάλληλος του Παλατιού είπε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι ο Βασιλιάς δεν θα ήθελε μια κρατική επίσκεψη, τη στιγμή που ο πρόεδρος «αμφισβητεί την κυριαρχία του» επί του Καναδά.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα μια κρατική επίσκεψη, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί πρώτα. Ωστόσο, ο Στάρμερ «τορπίλισε» αυτό τον στόχο, σύμφωνα πάντα με τους Times, παρουσιάζοντας δημοσίως στον Τραμπ μια επιστολή από τον Βασιλιά στο Οβάλ Γραφείο, γεγονός που δημιούργησε προσδοκίες για μια κρατική επίσκεψη. Η επιστολή είχε γραφτεί για να παρουσιαστεί ιδιωτικά, μαζί με τον όρο να σταματήσει ο Τραμπ να αναφέρεται στον Καναδά ως την «51η πολιτεία».

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να πει εάν έχει προτρέψει κατ' ιδίαν τον Τραμπ να χαλαρώσει τη ρητορική του για τον Καναδά.

Η επίμαχη επιστολή δεν είχε σχεδιαστεί ως επίσημη πρόσκληση για φέτος, αλλά για να προσφέρει χρόνο προτείνοντας στον πρόεδρο να επισκεφτεί τον Βασιλιά στο Μπαλμόραλ ή στο Ντάμφρις Χάουζ για να «σχεδιάσουν στη συνέχεια μαζί την κρατική επίσκεψη».

Ένας βοηθός του παλατιού δήλωσε στους Times ότι ο βασιλιάς «γνωρίζει τον πρόεδρο Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια και ανυπομονεί να φιλοξενήσει τον ίδιο και την πρώτη κυρία αργότερα φέτος».

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το θέρετρο γκολφ του στη Σκωτία τον επόμενο μήνα, ωστόσο δεν πιστεύεται ότι θα δει τον βασιλιά κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο για μια επίσκεψη υψηλού προφίλ την οποία έχει χαρακτηρίσει ως «πανηγυρική».

Μια πηγή κοντά στον βασιλιά Κάρολο διέψευσε οποιαδήποτε υπόνοια ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ του Παλατιού και της Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με την επίσκεψη. Όπως επεσήμανε, όλες οι κρατικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν συμβουλής από την κυβέρνηση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.



Πηγή: skai.gr

