Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγματα του ισραηλινό στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος που έχει καταστραφεί από 20 και πλέον μήνες πολέμου.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν «από ισραηλινά πυρά με στόχο χιλιάδες αμάχους που περίμεναν βοήθεια» με τρόφιμα κοντά στον διάδρομο της Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ. Στο ίδιο σημείο, κοντά σtoσημείο διανομής που διαχειρίζεται το αμφιλεγόμενο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ, Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), εχθές σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά τουλάχιστον 21 άνθρωποι και πάνω από 150 τραυματίστηκαν.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εξετάζει την κατάσταση».

Ο Μπασάλ δήλωσε επίσης ότι 14 άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι, σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε κατοικίες σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (κέντρο), 6 στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ και 3 στην Σουτζάγια (βόρεια).

Το Ισραήλ χαλάρωσε μερικώς μόνο στα τέλη Μαΐου τον πλήρη αποκλεισμό που είχε επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας στις αρχές Μαρτίου, που προκάλεσε πολύ σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά προϊόντα.

Πλήθη Παλαιστινίων συγκεντρώνονται κάθε νύχτα στον διάδρομο της Νετζαρίμ, περιμένοντας να ανοίξουν τα σημεία διανομής βοήθειας όπου ελπίζουν να παραλάβουν τρόφιμα, δήλωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ωστόσο, οι σκηνές που διαδραματίζονται είναι χαοτικές και συχνά τα πλήθη δέχονται επίθεση από το Ισραήλ, που δηλώνει ότι χτυπάει τρομοκράτες της Χαμάς.

