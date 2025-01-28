Η καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί δήλωσε χθες πως έχει την πρόθεση να προτείνει στο Μεξικό, στη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσουν «συντονισμένη» στάση ως προς την αντίδρασή τους στις απειλές για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών που επισείει ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από επίσκεψή της στην Ουάσιγκτον με σκοπό την άμβλυνση των εντάσεων.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, ο Ρεπουμπλικάνος ήδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τους δασμούς, όπως είχε αναγγείλει άλλωστε προεκλογικά, στα προϊόντα διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων κάποιων από τους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, για να αποσπάσει παραχωρήσεις για διάφορα θέματα.

Η Μέλανι Ζολί δήλωσε στον Τύπο στην Οτάβα πως βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον μεξικανό ομόλογό της και πρόσθεσε πως εντός της εβδομάδας θα συζητήσει με τους επικεφαλής της διπλωματίας ευρωπαϊκών χωρών.

Το ζήτημα των τελωνειακών δασμών θα βρίσκεται στην «καρδιά» των συνομιλιών που θα έχει, πρόσθεσε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας εξηγώντας πως σκοπός της είναι να υπάρξει «συντονισμός».

Εξήγησε πως από το Λονδίνο ως τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της ΕΕ, γίνονται συζητήσεις για «διαφορετικές πιθανές αντιδράσεις στους δασμούς».

Ωστόσο «σκοπός μας είναι να φροντίσουμε να αποφύγουμε τους τελωνειακούς δασμούς και θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε», πρόσθεσε. «Θεωρούμε πως η διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει και ότι τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά».

Η Μέλανι Ζολί προγραμματίζεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό νέο ομόλογό της Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγει η χώρα του από τον Καναδά και το Μεξικό από 1ης Φεβρουαρίου, προσάπτοντας στις δυο γειτονικές χώρες πως δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να περιοριστεί η είσοδος στις ΗΠΑ μεταναστών χωρίς χαρτιά, καθώς και ναρκωτικών, όπως η φαιντανύλη, οπιοειδές το οποίο ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση κάθε χρόνο.

Από την πλευρά του, ο καναδός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντέιβιντ Μακγκίντι αντιτείνει πως από τη χώρα του δεν προέρχεται παρά λιγότερο από το 1% της φαιντανύλης και των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Μολαταύτα αναμένεται να παρουσιάσει εντός της εβδομάδας λεπτομερές σχέδιο κοστολογημένο σε 1,3 δισεκ. καναδικά δολάρια (περίπου 860 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.