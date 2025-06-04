Λογαριασμός
Συνάντηση Γερμάκ με Ρούμπιο: Ανταλλάξαμε απόψεις για τη συνάντηση με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη

Συζητήσαμε την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου και την ανάγκη να ενισχυθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, έγραψε ο Γερμάκ

Αντρίι Γερμάκ

Ο Άντριι Γερμάκ προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Συζητήσαμε την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου και την ανάγκη να ενισχυθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας» έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Επίσης ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τη συνάντηση με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, την περαιτέρω πορεία των διαπραγματεύσεων, την επικειμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων και τη σημασία της επιστροφής όλων ομήρων και παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ουκρανία ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο Ρωσία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία
