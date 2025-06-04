Ο Άντριι Γερμάκ προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Συζητήσαμε την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου και την ανάγκη να ενισχυθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας» έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Επίσης ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τη συνάντηση με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, την περαιτέρω πορεία των διαπραγματεύσεων, την επικειμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων και τη σημασία της επιστροφής όλων ομήρων και παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία».

In Washington, I met and held talks with U.S. Secretary of State @SecRubio, who is also serving as Acting National Security Adviser to the @POTUS.



We discussed the situation on the front lines and the urgent need to strengthen support for Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/UVRBaaa5Tw — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 4, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.