Ρούμπιο: Ελπίζω να υπάρξουν σύντομα μερικές ανακοινώσεις για τη Ρωσία, ίσως θετικές, ίσως όχι

Οι ΗΠΑ θα τοποθετηθούν σύντομα για το αν θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, τόνισε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από επικοινωνία που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος νωρίτερα συνάντησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ελπίζω να υπάρξουν σύντομα μερικές ανακοινώσεις για τη Ρωσία, ίσως θετικές, ίσως όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Θα έχουμε περισσότερες συζητήσεις (με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ) εντός της ημέρας (Τετάρτη), διευκρίνισε ο Ρούμπιο. Θα έχω περισσότερα να πω, απάντησε, ερωτηθείς, αν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για τις οποίες έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα υλοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο, στη σκιά του τελεσίγραφου του Τραμπ προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

