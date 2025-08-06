Τι γνωρίζουμε για τον ιό τσικουνγκούνια που εξαπλώνεται στην Κίνα

Οι κινεζικές αρχές έλαβαν μέτρα αυτή την εβδομάδα με σκοπό να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού τσικουνγκούνια, ο οποίος συχνά προκαλεί πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις. Έως και την Τετάρτη, η κινεζική κυβέρνηση έκανε λόγο για περισσότερα από 7.000 κρούσματα, κυρίως στη νότια πόλη Φοσάν.

Ακολουθούν όλα όσα γνωρίζουμε για τον ιό τσικουνγκούνια:

Τι είναι αρχικά ο ιός τσικουνγκούνια;

Το τσικουνγκούνια είναι μια ασθένεια που προκαλείται από τον ομώνυμο ιό. Ο συγκεκριμένος ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε άτομα που αρρώστησαν κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας στην Τανζανία το 1952 και το όνομα προέρχεται από μια λέξη της γλώσσας Makonde, που σημαίνει «αυτό που λυγίζει», λόγω του έντονου πόνου που μπορεί να προκαλέσει. Σημειώνεται επίσης ότι ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια και προκαλεί κυρίως ήπια συμπτώματα. Η πλειονότητα των ατόμων που προσβάλλονται από τσικουνγκούνια αναρρώνουν χωρίς να χρειαστούν ιατρική φροντίδα έπειτα από μία έως δύο εβδομάδες.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού τσικουνγκούνια;

Ο ιός προκαλεί συνήθως συμπτώματα όπως πυρετό, μυϊκούς πόνους, ναυτία, κόπωση και εξάνθημα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει εξουθενωτικό πόνο στις αρθρώσεις που διαρκεί μήνες ή ακόμα και χρόνια. Οι ασθενείς που νοσούν σοβαρά συχνά χρειάζονται νοσηλεία εξαιτίας του κινδύνου βλάβης στα όργανα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι τα σοβαρά περιστατικά και οι θάνατοι είναι σπάνιοι και εμφανίζονται κυρίως σε μωρά ή ηλικιωμένους με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για το τσικουνγκούνια, αλλά οι υγειονομικοί υπάλληλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα χορηγώντας φάρμακα για την πτώση του πυρετού ή την ανακούφιση του μυϊκού πόνου. Στο μεταξύ, δύο εμβόλια έχουν εγκριθεί σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Βραζιλίας, του Καναδά και της Ευρώπης και απευθύνονται κυρίως σε ταξιδιώτες και δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον εν λόγω ιό.

Πού εμφανίζεται συνήθως ο ιός;

Το τσικουνγκούνια προκαλεί τακτικές επιδημίες στην Αφρική, την Ασία και την Αμερική, με περιστασιακές μικρές επιδημίες και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), μέχρι τον Ιούλιο είχαν καταγραφεί περίπου 240.000 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 90 θανάτων σε 16 χώρες. Οι χώρες που ανέφεραν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ήταν η Βραζιλία, η Βολιβία, η Αργεντινή και το Περού.

Τι γίνεται στην Κίνα;

Μια επιδημία του ιού τσικουνγκούνια στη Φοσάν, κοντά στο Χονγκ Κονγκ, ώθησε τις κινεζικές αρχές να λάβουν μέτρα όπως η χρήση εντομοκτόνων σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και εργοτάξια. Τα άτομα που δεν αδειάζουν μπουκάλια, γλάστρες ή άλλα δοχεία εξωτερικού χώρου, όπου μπορεί να συσσωρευτεί νερό και να αναπαραχθούν κουνούπια, μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα έως και 10.000 γουάν (1.400 δολάρια) και να τους διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία με την οποία συνιστούν στους πολίτες τους να μην επισκεφθούν την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, όπου βρίσκεται η πόλη Ντονγκουάν και πολλά άλλα επιχειρηματικά κέντρα, καθώς και χώρες όπως η Βολιβία και νησιωτικά κράτη στον Ινδικό Ωκεανό. Οι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν φέτος επιδείνωσαν την κρίση στην Κίνα.

Εντοπίζονται περισσότερες εστίες τσικουνγκούνια;

Η απάντηση είναι «ναι». Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί από το 2.000, όπως και τα κρούσματα άλλων ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο και ο ιός Ζίκα, σύμφωνα με τον Robert Jones, επίκουρο καθηγητή στο London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Ο Jones δήλωσε ότι οι κίνδυνοι επιδημίας του ιού τσικουνγκούνια έχουν αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αστικής επέκτασης, προειδοποιώντας ότι η ασθένεια θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές της νότιας Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.