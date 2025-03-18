Απουσίαζε 6 χρόνια από τη δουλειά του αλλά πληρωνόταν κανονικά

Κωμική σειρά θυμίζει η ζωή ενός 69χρονου άνδρα από την Ισπανία, ο οποίος, απλά, σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά του για έξι χρόνια, χωρίς η απουσία του να γίνει αντιληπτή.

Ο Ζοακίν Γκαρθία εργαζόταν ως μηχανικός σε εταιρεία, όταν του ανατέθηκε να επιβλέπει μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη του Κάντιθ, όπως αναφέρει η dailymail. Χάρη σε μια σύγχυση μεταξύ των δύο τμημάτων στα οποία απασχολούνταν, εξακολουθούσε να λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό του, χωρίς να παραβρίσκεται στον χώρο εργασίας του.

Η απάτη του Γκαρθία αποκαλύφθηκε όταν κλήθηκε να λάβει βραβείο για τη μακροχρόνια προσφορά του στην εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην 20ή επέτειο της συνεργασίας του με την εταιρεία.

Ο 69χρονος, ο οποίος πλέον αποκαλείται «el funcionario fantasma» που σημαίνει «υπάλληλος φάντασμα», είναι τώρα συνταξιούχος. Είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν εξαιτίας του ότι «δεχόταν bullying από συναδέλφους του για την πολιτική της οικογένειάς του», έλειψε από το εργοστάσιο για λίγες μέρες. Όταν γύρισε, διαπίστωσε ότι «δεν υπήρχε δουλειά να γίνει».

Αντί να διαμαρτυρηθεί, κάτι που πίστευε ότι θα τον εμπόδιζε να βρει άλλη δουλειά, ο Γκαρσία, απλά, σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά.

Τα δύο τμήματα για τα οποία εργαζόταν υπέθεταν ότι το άλλο επόπτευε τα καθήκοντά του: το διοικητικό συμβούλιο ύδρευσης πίστευε ότι η εργασία του Γκαρθία ήταν αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου, ενώ το δημοτικό συμβούλιο νόμιζε ότι ο μηχανικός εργαζόταν για την υπηρεσία ύδρευσης.

Ο κ. Γκαρθία εκμεταλλεύτηκε αυτό το μπέρδεμα και έμεινε στο σπίτι, κάνοντας πράγματα που τον ευχαριστούσαν και εξασκώντας τα χόμπι του.

Για έξι ολόκληρα χρόνια, η απουσία του περνούσε απαρατήρητη.

Όταν αναζητήθηκε για την παραλαβή του βραβείου του, ένας συνάδελφός του, το γραφείο του οποίου ήταν απέναντι από το δικό του, είπε ότι δεν είχε δει τον συνάδελφό του για πολλά χρόνια.

«Αναρωτήθηκα αν δούλευε ακόμα εδώ, είχε συνταξιοδοτηθεί, είχε πεθάνει; Αλλά η μισθοδοσία έδειξε ότι έπαιρνε ακόμη μισθό», είπε ο κ. Blas Fernández στην ισπανική εφημερίδα El Mundo.

«Όταν του τηλεφώνησα και τον ρώτησα, δεν ήξερε τι να πει», πρόσθεσε.

Όταν αποκαλύφθηκε το κόλπο του, η εταιρεία κινήθηκε νομικά εναντίον του. Στο δικαστήριο τού επιβλήθηκε να πληρώσει 21.000 λίρες ισοδύναμο με την εργασία ενός έτους μαζί με τους φόρους.

Ο Γκαρθία ανέφερε υποτιθέμενες περιπτώσεις εκφοβισμού στην εργασία του και ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στο γραφείο αλλά όχι κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες κάθε μέρα.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο μηχανικός δεν είχε απασχοληθεί στο γραφείο του για «τουλάχιστον έξι χρόνια» και δεν έκανε «καμία απολύτως δουλειά» για τα τελευταία χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή του.

«Πώς να φαίνεσαι απασχολημένος στη δουλειά»

Η ιστορία του Ζοακίν Γκαρθία έγινε παγκόσμια είδηση ​​με πολλούς να διχάζονται για το ποιος έφταιγε, ενώ άλλοι ομολόγησαν ότι θα έκαναν ένα παρόμοιο τέχνασμα, αν τους δινόταν η ευκαιρία.

«Αν πληρωνόταν χωρίς να κάνει τίποτα για έξι χρόνια, προφανώς και κάποιος άλλος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του», έγραψε κάποιος και ένας άλλος συμφώνησε: «Αυτό λέει τόσο για εκείνον όσο και για τη δουλειά».

«Πληρωνόταν και δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δουλειά. Τι χρειάζεται να κάνει κανείς για να βρει τέτοιου είδους δουλειά και τέτοιου είδους προϊσταμένους;» αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

Η ιστορία του 2016, επανήλθε στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, καθώς εμφανίστηκε μια ανησυχητική νέα τάση στο χώρο εργασίας μεταξύ των εργαζομένων της Gen Z.

Η πιο πρόσφατη επαναστατική τάση στον χώρο εργασίας είναι η «κάλυψη εργασιών» - το να προσποιείται κάποιος ότι εργάζεται, ενώ στην πραγματικότητα κάνει διάφορες άλλες δραστηριότητες, ενώ δείχνει απασχολημένος με τη δουλειά.

Αν ασχολείται με εργασίες, όπως η πληκτρολόγηση, η χρήση AirPods ή το γρήγορο περπάτημα, μπορεί να φαίνεται παραγωγικός - ενώ στην ουσία δεν επιτυγχάνει τίποτα.

Η νέα γενιά προσπαθεί να βρει τρόπους για να δουλεύει ελάχιστα, λένε πολλοί εργοδότες, και παίρνουν άδεια για πολλούς μήνες.

Οι περισσότεροι εργοδότες έχουν σταματήσει την υβριδική εργασία. Η Amazon για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι όλο το προσωπικό πρέπει να επιστρέψει στο γραφείο (RTO) και να εργάζεται εκεί πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ανέφερε ότι εννέα στους δέκα Βρετανούς εργαζομένους αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο γραφείο καθώς η εποχή της εργασίας από το σπίτι πεθαίνει.

Πολλά μέλη του Gen Z εργάζονται για πρώτη φορά με πλήρη απασχόληση - αφού ξεκίνησαν την εταιρική τους σταδιοδρομία κατά τη διάρκεια του Covid.

Και για κάποιους, φαίνεται ότι ήταν πολύ δύσκολο να δουλέψουν με πλήρες ωράριο και έκαναν ακραίες προσπάθειες για να αποφύγουν μια ολοήμερη δουλειά καθισμένοι σε ένα γραφείο.

Στο TikTok, οι άνθρωποι μοιράζονται ακόμη και συμβουλές για το πώς να αποφεύγουν να εργάζονται στο γραφείο τους, ενώ άλλοι έχουν παρουσιάσει μέρες στη ζωή τους που δεν εργάστηκαν καθόλου.

Ένας χρήστης από τη Βουδαπέστη, συμβούλεψε: «Πώς να προσποιηθείς ότι είσαι απασχολημένος στη δουλειά; Απλώς περπάτα γρήγορα».

Ένας άλλος, δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Πώς να φαίνεσαι απασχολημένος στη δουλειά».

Οι συμβουλές του ήταν: «Κρατήστε σημειώσεις - ιδανικό για όταν το αφεντικό περνάει μπροστά». «Κοιτάξτε την οθόνη σας και προσποιηθείτε ότι διαβάζετε. Τοποθετήστε το χέρι σας στο πηγούνι σας για επιπλέον αποτέλεσμα». «Μετακινήστε κομμάτια χαρτιού/γραφικής ύλης - σας κάνει να φαίνεστε σαν να έχετε στοίβα με χαρτιά να διαχειριστείτε».

Είπε επίσης στους Gen Z-ers να συνεχίσουν να «ελέγχουν το ρολόι τους», καθώς είναι κάτι που «το κάνουν μόνο οι πολυάσχολοι» και να έχουν «ανοιχτές πολλές καρτέλες».

Μια χρήστης έγραψε ότι «προσποιείται ότι εργάζεται σκληρά» στο γραφείο, αλλά στην πραγματικότητα, όταν πληκτρολογεί, στέλνει μηνύματα στους φίλους της στο WhatsApp.

Κάποιος άλλος είπε: «Το χειρότερο πράγμα του να πηγαίνεις στο γραφείο είναι να προσποιείσαι ότι εργάζεσαι πραγματικά για οκτώ ώρες. Πώς να το κάνεις αυτό;».

Και ένας άλλος ομολόγησε: «Μετακινώ την ίδια στοίβα με χαρτιά στο γραφείο μου κάθε μέρα, εδώ και 9 μήνες. Μόλις το αφεντικό μου φύγει, επιστρέφω στο TikTok».

Προσωπική ευημερία

Ο Jo Hayes, ιδρυτής του Etiquetteexpert.org, προσπάθησε να εξηγήσει το φαινόμενο: «Είναι συχνά σημάδι βαθύτερων ζητημάτων όπως ασαφείς προσδοκίες, έλλειψη ψυχολογικής ασφάλειας ή τοξικά περιβάλλοντα εργασίας. Μπορεί επίσης να υποδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη καθοδήγηση, κατάρτιση και υποστήριξη εντός των οργανισμών για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών εργασιακών απαιτήσεων και των εξελισσόμενων προτεραιοτήτων των νεότερων εργαζομένων».

«Δεν είναι τόσο πολύ το ότι η Gen Z έχει μικρότερο κίνητρο, αλλά το ότι είναι περισσότερο επικεντρωμένοι στην προσωπική τους ευημερία. Η κουλτούρα έχει αλλάξει, και πολλοί δίνουν προτεραιότητα στην ψυχική και συναισθηματική τους υγεία σε σχέση με την παραδοσιακή εργασιομανή νοοτροπία».

Πηγή: skai.gr

