«Φιλοσοφικές διαφορές»: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει ρήγματα στη βάση Maga του Τραμπ

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει νέους αντιπάλους -από το ίδιο του το στρατόπεδο MΑGA.

Από τότε που ο πρόεδρος διέταξε τα πρώτα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, η πολιτική του βάση έχει διχαστεί ανάμεσα σε επιδραστικές προσωπικότητες που αντιδρούν στις ξένες επεμβάσεις και σε πιο παραδοσιακά «γεράκια» της εξωτερικής πολιτικής που επιδιώκουν να συντρίψουν το καθεστώς της Τεχεράνης, σημειώνουν οι Financial Times.

Αυτές οι διαιρέσεις βγήκαν στην επιφάνεια την Τρίτη, όταν ο Τζο Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, παραιτήθηκε με μια δριμεία επιστολή προς τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ και ότι ο πόλεμος ξεκίνησε υπό την «πίεση» του Ισραήλ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «καλό που ο Κεντ αποχώρησε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν ήταν απειλή», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επέκρινε τον πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας για «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς» στην επιστολή παραίτησής του.

Εσωτερικές αντιδράσεις

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να δυσκολευτεί να περιορίσει τη ζημιά. Από την έναρξη του πολέμου έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ορισμένες από τις πιο ηχηρές φωνές της δεξιάς, μεταξύ των οποίων ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον, η Μέγκιν Κέλι -επίσης πρώην παρουσιάστρια του Fox News- και ο Τζο Ρόγκαν, ο podcaster που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει τον Τραμπ να προσεγγίσει ψηφοφόρους στις εκλογές του 2024.

Την Τρίτη, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής από την Τζόρτζια και σύμμαχος του Τραμπ που μετατράπηκε σε επικρίτρια και αντιτίθεται στον πόλεμο με το Ιράν, έσπευσε να υπερασπιστεί τον Κεντ.

Έγραψε στο X: «Ο Τζο Κεντ είναι ένας ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΗΡΩΑΣ. Ο Θεός να τον ευλογεί και να τον προστατεύει!»

«Όταν ο πρόεδρος έκανε προεκλογική εκστρατεία, ήταν πολύ ευχαριστημένος που είχε μια ποικιλόμορφη πολιτική συμμαχία», δήλωσε ο Τζάστιν Λόγκαν, διευθυντής μελετών άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Cato. Όμως αν παραδώσεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου σε μία μόνο πτέρυγα αυτής της συμμαχίας, είναι αναπόφευκτο ότι άλλες πτέρυγες θα δυσαρεστηθούν», πρόσθεσε

Ενδείξεις ανησυχίας υπάρχουν και εντός της κυβέρνησης. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς -ο οποίος εδώ και καιρό αντιτίθεται στις ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις- είναι «φιλοσοφικά κάπως διαφορετικός από εμένα», αν και τις τελευταίες ημέρες ο Βανς έχει επιχειρήσει να δείξει τη στήριξή του στον πόλεμο.

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ να φέρει εις πέρας το έργο, να κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και να διασφαλίσει ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν», ανέφερε ο Βανς τη Δευτέρα.

Η παραίτηση του Κεντ ήρθε μία ημέρα πριν κορυφαίοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων η Τάλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια εθνικών πληροφοριών, κληθούν να δεχθούν σκληρές ερωτήσεις σε διαδοχικές ακροάσεις στο Κογκρέσο.

Η Γκάμπαρντ ήταν η στενότερη σύμμαχος του Κεντ εντός της κυβέρνησης. Η πρώην Δημοκρατική βουλευτής υπήρξε επίσης έντονη επικρίτρια των ξένων επεμβάσεων, έχοντας προειδοποιήσει τον Τραμπ ήδη από το 2019 να μην εμπλακεί σε έναν «πολύ ανόητο» και «δαπανηρό» πόλεμο με το Ιράν. Έχει προσλάβει αρκετά ανώτερα στελέχη -μεταξύ αυτών και τον Κεντ- που συμμερίζονται τον σκεπτικισμό της απέναντι στα στρατιωτικά αδιέξοδα των ΗΠΑ.

Η Γκάμπαρντ σχολίασε δημόσια τον πόλεμο για πρώτη φορά την Τρίτη, αποφεύγοντας όμως να δηλώσει αν στηρίζει την απόφαση του Τραμπ να πλήξει το Ιράν.

«Αφού εξέτασε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του, ο πρόεδρος Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τρομοκρατικό ισλαμιστικό καθεστώς του Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή και ενήργησε βάσει αυτού του συμπεράσματος», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ

Στο μεταξύ, υποστηρικτές του Τραμπ κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπερασπιστούν τον πρόεδρο. Η Λόρα Λούμερ, δεξιά influencer με στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και υποστηρίκτρια του πολέμου, επιτέθηκε στον Κεντ χαρακτηρίζοντάς τον «κατ’ εξακολούθηση διαρρέοντα πληροφορίες και ναρκισσιστή που έχει εμμονή να κατηγορεί τους Εβραίους και το Ισραήλ για τα πάντα».

Ωστόσο, στο επιδραστικό podcast Charlie Kirk Show -που πήρε το όνομά του από τον δεξιό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο- ο Άντριου Κόλβετ, ένας από τους παρουσιαστές, δήλωσε ότι είχε «ανάμεικτα συναισθήματα» για την παραίτηση του Κεντ.

«Δεν είμαι πάντα 100% υπέρ της αλλαγής καθεστώτος, ούτε ήταν και ο Τσάρλι. Στην πραγματικότητα, είχαμε προειδοποιήσει. Θέλουμε ειρήνη. Αλλά αφού ο πρόεδρος Τραμπ πήρε την απόφαση να προχωρήσει, τότε στηρίζουμε τα στρατεύματά μας, στηρίζουμε την επιτυχία σε αυτόν τον πόλεμο και θέλουμε να είναι κάτι καλό για τον κόσμο», είπε.

Η παραίτηση του Κεντ αντήχησε και στο Καπιτώλιο, αναγκάζοντας τον Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να υπερασπιστεί το σκεπτικό του Τραμπ για τη σύγκρουση.

«Συμμετέχω στην “ομάδα των 8”», είπε ο Τζόνσον, αναφερόμενος στην ομάδα των βουλευτών που ενημερώνονται για ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. «Έλαβα όλες τις ενημερώσεις. Όλοι κατανοήσαμε ότι υπήρχε σαφώς άμεση απειλή: το Ιράν βρισκόταν πολύ κοντά στον εμπλουτισμό ουρανίου και κατασκεύαζε πυραύλους με ρυθμό που κανείς στην περιοχή δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δεν ξέρω από πού αντλεί τις πληροφορίες του ο Τζο Κεντ, αλλά προφανώς δεν βρισκόταν σε αυτές τις ενημερώσεις», επεσήμανε.

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε ότι το 85% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Δημοσκόπηση του YouGov–Economist διαπίστωσε ότι το 91% των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA υποστηρίζει τον πόλεμο, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχη έρευνα του NBC News νωρίτερα μέσα στον μήνα, στην οποία το 90% των ψηφοφόρων MAGA στήριζε τα πλήγματα, με μόλις 5% να δηλώνει ότι δεν θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί.

Παρόλα αυτά, οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι αυτά τα ποσοστά αποδοχής μπορεί να μειωθούν σε μια κρίσιμη χρονιά ενδιάμεσων εκλογών, ιδιαίτερα αν αυξηθούν οι στρατιωτικές απώλειες και ο πόλεμος συνεχίσει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία.

Ο έλεγχος του Ιράν στο στενό του Ορμούζ -απ’ όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου- έχει εκτοξεύσει τις τιμές του αργού, ενώ οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα - ρεκόρ που δεν είχαν καταγραφεί ούτε κατά την πρώτη ούτε κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

«Αυτό δεν είναι μια “κρουαζιέρα” στην οποία είχαν δηλώσει συμμετοχή πολλοί», δήλωσε ο βετεράνος πολιτικός αναλυτής Τσάρλι Κουκ, αναφερόμενος στους Αμερικανούς που ψήφισαν τον Τραμπ το 2024.

«Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν για να απομακρύνουν τον Μπάιντεν και τη Χάρις. Αλλά επίθεση στο Ιράν, στη Βενεζουέλα, επίθεση στα εμβόλια, κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας; Μπορείς να φτιάξεις μια μακρά λίστα πραγμάτων που πραγματικά δεν βρίσκονταν στις προτεραιότητές τους», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

