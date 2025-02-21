Τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στη Συρία όταν πυροδοτήθηκαν πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί —που παραμένουν διάσπαρτα σε πελώριες ποσότητες σ’ όλη την επικράτεια μετά τον εμφύλιο πόλεμο—, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οκτώ άμαχοι, «ανάμεσά τους δυο γυναίκες, δυο παιδιά και βρέφος», σκοτώθηκαν «όταν πυρομαχικά που ήταν αποθηκευμένα σε σπίτι εξερράγησαν» στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ, που αρχικά έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Η συριακή πολιτική προστασία δημοσιοποίησε τον ίδιο απολογισμό.

Την προηγουμένη, η μη κυβερνητική οργάνωση Handicap International προειδοποιούσε ότι τα δυο τρίτα του συριακού πληθυσμού είναι εκτεθειμένα σε 100.000 ως 300.000 πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μέλη της πολιτικής προστασίας να εργάζονται στα συντρίμμια για να βγάλουν θύματα από το κατεστραμμένο σπίτι.

Ο Μοχάμεντ Ιμπραήμ, μέλος της πολιτικής προστασίας στην Ιντλίμπ, δήλωσε πως ειδοποιήθηκε για «έκρηξη από άγνωστη αιτία στη Ναϊράμπ. Όταν μετέβησαν ομάδες επιτόπου, βρήκαν πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί».

Κάτοικοι εκμυστηρεύτηκαν ότι ο ιδιοκτήτης αποθήκευε τα πυρομαχικά κοντά στο σπίτι. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επρόκειτο για έμπορο σιδηρικών, που μάζευε πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί για να αξιοποιεί μέταλλα από τα οποία είχαν κατασκευαστεί.

Δεν επιτράπηκε να πλησιάσουν το σπίτι δημοσιογράφοι, εξαιτίας της ανησυχίας πως θα σημειώνονταν νέες εκρήξεις.

Ο πόλεμος στη Συρία, με έναυσμα την καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2011, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και ξερίζωσε εκατομμύρια άλλους.

Κατά εκτιμήσεις που επικαλέστηκε η Handicap International, κάπου ένα εκατομμύριο πυρομαχικά που περιείχαν εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη σύρραξη.

Κάπου δεκαπέντε εκατομμύρια πολίτες της Συρίας εκτίθενται σε πυρομαχικά που δεν εξερράγησαν κι είναι διασκορπισμένα σ’ όλη την επικράτεια έπειτα από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια πολέμου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για «απόλυτη καταστροφή» έκανε λόγο η Ντανίλα Ζίζι, υπεύθυνη του προγράμματος για τη Συρία στη Handicap International.

Καθώς 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και 280.000 πρόσφυγες επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την ανατροπή την 8η Δεκεμβρίου του Μπασάρ αλ Άσαντ, τουλάχιστον κατά τους αριθμούς του ΟΗΕ, τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί εγείρουν «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια» των αμάχων και θα έχουν «συνέπειες στις προσπάθειες ανάταξης της χώρας», προειδοποιεί η Handicap International.

