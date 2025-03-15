Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε χθες, Παρασκευή, τον πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής στην Ουάσινγκτον «ανεπιθύμητο πρόσωπο», κατηγορώντας τον κυρίως ότι «μισεί» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Εμπραχίμ Ρασούλ «τροφοδοτεί τις φυλετικές εντάσεις, μισεί τις ΗΠΑ και μισεί τον πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι ο Νοτιοαφρικανός διπλωμάτης δεν είναι "πλέον καλοδεχούμενος" στην Ουάσινγκτον και θα πρέπει εφεξής να θεωρείται "ανεπιθύμητο πρόσωπο".

Η προεδρία της Νότιας Αφρικής «έλαβε γνώση της θλιβερής αποπομπής του πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κ. Εμπραχίμ Ρασούλ», αντέδρασε η ίδια σε ανακοίνωσή της, δηλώνοντας ωστόσο "αποφασισμένη να οικοδομήσει αμοιβαία επωφελή σχέση" με την Ουάσινγκτον.

Η απόφαση αυτή της Ουάσινγκτον εντάσσεται σε ένα πλαίσιο όξυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική.

Ο Εμπραχίμ Ρασούλ, πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο του 2025, κατείχε τη θέση αυτή ξανά στο παρελθόν.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον ίδιο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Πρετόρια ότι μεταχειρίζεται με "άδικο" τρόπο τους απογόνους ευρωπαίων αποίκων, δημιουργώντας ακόμη και διαδικασία ασύλου στις ΗΠΑ για τους "Αφρικάνερς (Μπόερς) πρόσφυγες".

Εκτός από τη διακοπή κάθε βοήθειας προς τη Νότια Αφρική, ο Τραμπ αποφάσισε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ενθαρρύνουν "την επανεγκατάσταση" αυτών, "οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν τις φυλετικές διακρίσεις που ενθαρρύνθηκαν από την κυβέρνηση", σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο σύμβουλός του, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που κατάγεται από τη Νότια Αφρική, έχει επίσης κατηγορήσει την κυβέρνηση της Πρετόριας για διακρίσεις προς τους πληθυσμούς λευκών της χώρας.

Ένας άλλος λόγος έντασης ανάμεσα στην Πρετόρια και την Ουάσινγκτον είναι η προσφυγή για "γενοκτονία" που έκανε το 2023 η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Τον Φεβρουάριο, ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα δήλωσε ότι θέλει να μεταβεί στις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας ότι "τα πάντα δείχνουν να έχουν εκτροχιαστεί" ανάμεσα σε αυτόν και τον Ντόναλντ Τραμπ από μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρόεδροι όταν επέστρεψε ο Αμερικανός ομόλογός του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.