Μεξικό: Σεισμός 5,5 βαθμών στην πολιτεία Οαχάκα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές

Σεισμός στο Μεξικό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα). Η εθνική σεισμολογική υπηρεσία (Servicio Sismológico Nacional / SSN) ανακοίνωσε πως το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Τλασιάκο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 65 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ανήσυχοι στους δρόμους.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεξικό Σεισμός Κλαούντια Σέινμπαουμ
