Μεξικό: Σεισμός 5,5 βαθμών στην πολιτεία Οαχάκα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα). Η εθνική σεισμολογική υπηρεσία (Servicio Sismológico Nacional / SSN) ανακοίνωσε πως το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Τλασιάκο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 65 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ανήσυχοι στους δρόμους.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

