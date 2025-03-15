Μεξικό: Σεισμός 5,5 βαθμών στην πολιτεία Οαχάκα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα). Η εθνική σεισμολογική υπηρεσία (Servicio Sismológico Nacional / SSN) ανακοίνωσε πως το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Τλασιάκο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 65 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ανήσυχοι στους δρόμους.
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.
- Νότια Κορέα: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας
- Σέινμπαουμ: «Καμιά αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε μεξικανικό έδαφος για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών»
- Το μεγαλύτερο φοιτητικό συλλαλητήριο για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ, αναμένεται σήμερα στη Σερβία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.