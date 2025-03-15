Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία θα συμμετέχουν 25 ηγέτες διοργανώνει σήμερα, Σάββατο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Πρόκειται για ηγέτες που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, η οποία, όπως δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, «δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη».

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ουκρανία, το NATO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Καναδάς ή ακόμη η Αυστραλία αναμένεται να μετάσχουν στη σύνοδο αυτή που προβλέπεται να διεξαχθεί σήμερα το πρωί για να καθορίσει το περίγραμμα μιας συμμαχίας προθύμων χωρών, οι οποίες είναι έτοιμες «να υποστηρίξουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ΗΠΑ ζητούν εκεχειρία το συντομότερο δυνατό και έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αποδέχθηκε την Τρίτη κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες εφόσον συμφωνήσει σε αυτό και η Ρωσία.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε επιφυλάξεις και ανέφερε «σημαντικά ζητήματα» που πρέπει να διευθετηθούν πριν από μια κατάπαυση του πυρός.

«Η απόλυτη περιφρόνηση του Κρεμλίνου για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ καταδεικνύει μόνον ότι ο Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη», σημείωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αν η Ρωσία έρθει τελικά στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων), τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιβλέψουμε μια εκεχειρία ώστε να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή και διαρκή ειρήνη. Αν δεν το κάνουν, τότε χρειάζεται να εξαντλήσουμε κάθε μέσο για να ενισχύσουμε την οικονομική πίεση στη Ρωσία ώστε να εξασφαλίσουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να κωλυσιεργήσει, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επίπονη μελέτη προτού μπορέσει να γίνει εκεχειρία, αλλά ο κόσμος χρειάζεται να δει δράση, όχι μια μελέτη ή κενά λόγια και άσκοπες συνθήκες. Το μήνυμά μου στο Κρεμλίνο δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερο: σταματήστε τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία μια για πάντα και συμφωνήστε τώρα σε κατάπαυση του πυρός. Ως τότε θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλο το 24ωρο για να φέρουμε την ειρήνη», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Εδώ και μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιχειρούν τη σύσταση «συμμαχίας προθύμων χωρών», στόχος του οποίου θα είναι η αποτροπή νέας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία αν τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η σημερινή σύνοδος θα «επιτρέψει να εμβαθύνουμε στον τρόπο με τον οποίο προβλέπουν οι χώρες να συνεισφέρουν σε αυτήν τη συμμαχία, πριν από μια σύνοδο στρατιωτικού σχεδιασμού την προσεχή εβδομάδα».

Η συνεισφορά αυτή θα μπορούσε να πάρει τη μορφή της αποστολής στρατευμάτων –δέσμευση που έχουν δηλώσει έτοιμες να αναλάβουν η Γαλλία, η Βρετανία και η Τουρκία—αλλά και αυτή μιας περισσότερο υλικοτεχνικής υποστήριξης.

«Υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά υπάρχουν λόγοι που επιτρέπουν να δείξουμε συγκρατημένη αισιοδοξία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χθες μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της υποστήριξης στην Ουκρανία και για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», σημείωσε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη σημερινή τηλεδιάσκεψη στο Λονδίνο, και κάλεσε τη Ρωσία «να σταματήσει» τις «βιαιοπραγίες» στην Ουκρανία, όπως και τις «παρελκυστικές δηλώσεις».

Εκτός από τον Γάλλο πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη έχουν ακόμη επιβεβαιώσει ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ή ακόμη ο Ισπανός ομόλογός του Πέδρο Σάντσεθ.

Αναμένεται επίσης να μετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.