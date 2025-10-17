Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Calea Rahovei, στην περιοχή του Λυκείου "Dimitrie Bolintineanu".

"O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost suficient de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor.… pic.twitter.com/shGLToBlWV — Emanuel Ciocu (@ECiocu) October 17, 2025

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro.

Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje afectate, a fost activat planul roșu. Mai multe persoane au fost rănite. https://t.co/Xyf3UI10do pic.twitter.com/Th9JoyxqQf — TVR Info (@StirileTVR) October 17, 2025

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας.

Στο σημείο βρίσκονται ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

Πηγή: skai.gr

