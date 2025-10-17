Λογαριασμός
Εκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Τουλάχιστον 3 νεκροί και 13 τραυματίες - Βίντεο

Από την ισχυρότατη έκρηξη κατέρρευσαν όροφοι ενώ έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο - Σωστικά συνεργεία ψάχνουν για εγκλωβισμένους 

UPDATE: 12:04
βουκουρεστι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Calea Rahovei, στην περιοχή του Λυκείου "Dimitrie Bolintineanu".

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro.

Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας.

Στο σημείο βρίσκονται ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρουμανία Έκρηξη Βουκουρέστι
