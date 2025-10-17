Λογαριασμός
«Γεια σου, πού πας;»: Βίντεο με αρκούδα να κολυμπά αμέριμνη σε λίμνη της Κοζάνης - Η συνάντησή της με ψαρά

Η απρόσμενη συνάντηση που είχε το πρωί της Παρασκευής επαγγελματίας ψαράς με τη συμπαθέστατη αρκούδα στη λίμνη Πολυφύτου

Κοζάνη: Βίντεο με αρκούδα να κολυμπά αμέριμνη στη λίμνη Πολυφύτου

Μια μικρή αρκούδα να κάνει αμέριμνη το πρωινό της μπάνιο στη Λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη κατέγραψε σε βίντεο επαγγελματίας ψαράς. Η απρόσμενη συνάντηση που είχε το πρωί της Παρασκευής ο επαγγελματίας ψαράς, έγινε άμεσα viral. 

«Καλημέρα αρκουδάκι! Γεια σου πού πας; για πες... Να πας στη μαμά σου, να πας! Προς τα έξω! Προς τα πέρα! Τι άλλο θα δούμε πλέον... Σε εύχομαι να πας στο σπίτι σου... Γεια σου αρκουδάκι!» δήλωσε ο ψαράς. 

Το βίντεο είναι του Γιώργου Σαββίδη από την ομάδα Σέρβια οι ομορφιές της πόλης μας και της γύρω περιοχής.

Πηγή: kozan.gr

