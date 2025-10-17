Εκατομμύρια διαδηλωτές βγαίνουν το Σάββατο στους δρόμους των ΗΠΑ κατά του Τραμπ

Από τη Νέα Υόρκη ως το Σαν Φρανσίσκο και από το Σικάγο ως την Ατλάντα, εκατομμύρια διαδηλωτές αναμένεται για άλλη μια φορά να κατέβουν αύριο, Σάββατο, στους δρόμους σε όλες τις ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία» κατόπιν αιτήματος του κινήματος «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες).

Η προηγούμενη πανεθνική ημέρα κινητοποίησης του συνασπισμού αυτού, που αντιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ και συσπειρώνει περίπου 300 οργανώσεις, είχε ήδη κινητοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα στα μέσα Ιουνίου –την ίδια ημέρα με τη στρατιωτική παρέλαση που είχε διοργανώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον. Ήταν η μαζικότερη κινητοποίηση που είχε γίνει ως εκείνη την ημέρα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τέσσερις μήνες αργότερα, οι διοργανωτές εκτιμούν πως «πάνω από 2.600» συγκεντρώσεις «με εκατομμύρια ανθρώπους αναμένεται» να διεξαχθούν αύριο.

«Εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν ειρηνικά το Σάββατο για να πουν στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είμαστε μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι είναι ίσοι, μια χώρα όπου οι νόμοι εφαρμόζονται σε όλους, ένα κράτος δικαίου και μια δημοκρατία», σημείωσε μία από τα ηγετικά στελέχη της σημαντικής οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημόσιων ελευθεριών ACLU, η Ντιόντρα Σίφλινγκ, σε συνέντευξη Τύπου μέσω βιντεοσύνδεσης χθες, Πέμπτη.

Απέναντι στην «κατάχρηση εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων του», «εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μας φιμώσουν», δεσμεύτηκε η Σίφλινγκ.

«Στέλνουν την Εθνοφρουρά στις αμερικανικές πόλεις. Τρομοκρατούν τους μετανάστες φίλους και γείτονές μας. Διώκουν στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς τους αντιπάλους», σημείωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της ένωσης «Indivisible» (Αδιαίρετος).

«Είναι ο κλασικός αυταρχικός τρόπος λειτουργίας: απειλείς, συκοφαντείς, ψεύδεσαι και προκαλείς φόβο στους ανθρώπους για να τους υποτάξεις», συνέχισε. «Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να μας επηρεάσουν. Δεν θα υποκύψουμε».

Η πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων (AFT) Ράντι Γουέινγκαρτεν, δήλωσε πως θεωρεί «ηθική υποχρέωση να αγωνιζόμαστε» προκειμένου «να προσπαθήσουμε ώστε (…) να δούμε τη δημοκρατία να πηγαίνει μπροστά κι όχι να υποχωρεί».

Συγκεντρώσεις αναμένεται επίσης να γίνουν στην Ουάσινγκτον, τη Βοστώνη ή ακόμη τη Νέα Ορλεάνη –πόλεις στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη, όσον αφορά την πρώτη, ή εξετάζει, για τις άλλες δύο, να αναπτύξει στρατιωτικούς για να επιτεθούν, όπως δηλώνει, στην εγκληματικότητα εκεί.

Πέραν των μεγάλων πόλεων, συγκεντρώσεις προβλέπονται στο σύνολο της χώρας, ακόμη και σε πόλεις του γειτονικού Καναδά, στο Τορόντο, το Βανκούβερ και την Οτάβα.

