Μετά την επιτυχία του ακροδεξιού Τζόρτζε Σίμιον (κεντρική φωτογραφία) , δηλωμένου «Tραμπιστή», ο οποίος ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία με σχεδόν 41% των ψήφων, οι Βρυξέλλες τώρα προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νίκης του στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή στη Ρουμανία.

Ο Σιμιόν, υποψήφιος της ακροδεξιάς Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR, το ακρώνυμο σχηματίζει τη λέξη «χρυσός» στα ρουμανικά) έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχτεί νικητής.

Η ψηφοφορία στη χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα μετά την ακύρωση της προηγούμενης ψηφοφορίας, που είχε οργανωθεί το Νοέμβριο.

«Φυσικά παρακολουθούμε» τη Ρουμανία, διαβεβαιώνει ένας διπλωμάτης στις Βρυξέλλες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η άκρα δεξιά καταγράφει τα καλύτερα αποτελέσματά της από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ενδεχόμενη νίκη αυτού του οπαδού του «πρώτα η Ρουμανία» θα ενίσχυε το στρατόπεδο των εθνικιστών, από τον Ούγγρο Βίκτορ Ορμπάν μέχρι τον Σλοβάκο Ρόμπερτ Φίτσο, περνώντας από την Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι.

Αυτός ο επικριτής των «παράλογων πολιτικών της ΕΕ», και «των απρόσωπων γραφειοκρατών» εμφανίσθηκε προχθές, Τετάρτη, στο πλευρό του πολωνού προέδρου Αντρέι Ντούντα και της ιταλίδας πρωθυπουργού.

Και χθες, Πέμπτη, περιδιάβαζε τους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συναντήσει συντηρητικούς ευρωβουλευτές.

«Στο λαϊκιστικό στρατόπεδο χαίρονται λέγοντας ότι θα έχουμε άλλο ένα απείθαρχο παιδί στην οικογένεια», λέει ο Φλοράν Παρμαντιέ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ.

Ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, ο δήμαρχος Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν, έχει από την πλευρά του την υποστήριξη των κεντρώων Ευρωπαίων, οι οποίοι οργάνωσαν αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι εκδήλωση για να τον στηρίξουν. Στον πρώτο γύρο έλαβε 21% των ψήφων.

Ο δήμαρχος Βουκουρεστίου και προεδρικός υποψήφιος, Νικούσορ Νταν

Σίμιον ή Νταν;

Αυτός που θα νικήσει την Κυριακή θα αναλάβει να εκπροσωπήσει τη Ρουμανία στις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής και θα έχει ένα ισχυρό δικαίωμα βέτο στα σημαντικά ζητήματα. Ορισμένοι εκφράζουν φόβους μήπως ο Τζόρτζε Σίμιον, ο οποίος επικρίνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, μια χώρα που συνορεύει με τη δική του, απειλήσει να την μπλοκάρει, όπως απειλεί εδώ και χρόνια ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στις διαπραγματεύσεις του με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο «η Ρουμανία δεν είναι Ουγγαρία», λέει ένας διπλωμάτης. Ούτε στο εσωτερικό επίπεδο ούτε «στη βούληση ή στη δυνατότητά της να αντιτίθεται στο κυρίαρχο ρεύμα στους κόλπους της ΕΕ», θέλει να πιστεύει.

Ο Τζόρτζε Σίμιον τάσσεται «πολύ περισσότερο υπέρ μιας καταδίκης των Βρυξελλών και ενός συνόλου τεχνοκρατών, παρά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», λέει ο πολιτειολόγος Φλοράν Παρμαντιέ, ειδικός για την περιοχή.

Στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών θεσμών, αξιωματούχοι ζητούν να κριθεί ο Ρουμάνος υποψήφιος για τις πράξεις του μάλλον, παρά για τις ευρωσκεπτικιστικές ομιλίες του, αν η νίκη του επιβεβαιωθεί την Κυριακή.

«Υπάρχει ακόμα ένας δεύτερος γύρος, ας μην εικάζουμε τι μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί στο μέλλον», σχολίασε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Στέφαν ντε Κέερσμάκερ.

«Δεν θα είναι καλή είδηση το να έχουμε έναν ευρωφοβικό, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πληγεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός», συμπληρώνει ένας ευρωπαίος διπλωμάτης. «Αν πρέπει να περάσουμε από μερικές εκρήξεις, αλλά να μπορούμε εντούτοις να προχωρήσουμε, ας είναι έτσι», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.