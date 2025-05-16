«Προσοχή στους ατημέλητους τουρίστες»: Η Λετονία εξέδωσε οδηγό αναγνώρισης Ρώσων πρακτόρων

Μια από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Λετονίας προειδοποίησε τους πολίτες της ότι μπορεί να υπάρχουν Ρώσοι σαμποτέρ και κατάσκοποι ανάμεσά τους και τους έδωσε έναν εύχρηστο οδηγό για το πώς να τους εντοπίσουν.

Στην ετήσια έκθεσή της, η Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας Άμυνας του κράτους της Βαλτικής, γνωστή ως MIDD, εξέδωσε συμβουλές στους 2 εκατομμύρια κατοίκους της για το πώς να εντοπίζουν πιθανούς Ρώσους κατασκόπους.

«Η άθλια, ατημέλητη εμφάνιση και η ανεπαρκής υγιεινή», λέει η υπηρεσία είναι ένα σημάδι πως κάποιος μπορεί να είναι πράκτορας της Ρωσίας.

Άλλες λεπτομέρειες, σύμφωνα με την MIDD, είναι η υπερβολικά αδιάκριτη συζήτηση με τους ντόπιους, το κοντό στρατιωτικού τύπου κούρεμα αλλά οι τουρίστες που έχουν μαζί τους μεγάλο αριθμό εξοπλισμού επιβίωσης στην ύπαιθρο, όπως εξειδικευμένα ιατρικά κιτ, χάρτες ή ασυρμάτους.

Η MIDD, μία από τις τρεις υπηρεσίες ασφαλείας της Λετονίας, δήλωσε ότι παρατηρώντας τέτοιες λεπτομέρειες, οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίσουν τους πράκτορες που παρακολουθούν «κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις για σαμποτάζ, σχεδιάζουν στοχευμένες δολοφονίες ή υποδαυλίζουν ταραχές».

Μάλιστα, η υπηρεσία σημειώνει, σύμφωνα με τον Guardian πως οι Ρώσοι πράκτορες είχαν βελτιώσει το παιχνίδι τους τα τελευταία χρόνια, και έχουν εκπαιδευτεί στη μεταμφίεση και έτσι είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Οι πράκτορες μπορεί να μένουν κοντά σε ευαίσθητες περιοχές, να παριστάνουν τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ή να κοιμούνται σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να δείχνουν ενδιαφέρον για τη φύση, πρόσθεσε η υπηρεσία, ενώ τονίζει στους πολίτες αν έχουν υποψίες να μην δρουν αυτοβούλως αλλά να ενημερώνουν τις Αρχές.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Λετονίας ανέφερε ότι η κρατική ασφάλεια είχε εκδώσει παρόμοιες, αλλά λιγότερο λεπτομερείς συμβουλές για τον εντοπισμό κατασκόπων προς το κοινό, προκειμένου να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Καθώς οι εντάσεις με τη Δύση έχουν εκτοξευθεί, τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή για ρωσικό σαμποτάζ εν μέσω ενός κύματος κυβερνοεπιθέσεων, εμπρησμών και ζημιών σε υποθαλάσσια καλώδια που αποδίδονται στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

