Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα.

Διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη μετά τη δημοσίευση έρευνας από την πλατφόρμα Recorder, που αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για άσκηση πιέσεων από υψηλά κλιμάκια.

Οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση της Παρασκευής απαίτησαν τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αρκετών υψηλόβαθμών αξιωματούχων.

«Η κοινωνία των πολιτών δεν αποδέχεται ένα σύστημα που είναι εγγενώς διεφθαρμένο και σχεδιασμένο να χειραγωγείται εκ των έσω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο 40χρονος Βλαντ Βοϊνέα που συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με την κόρη του, ενώ διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε».

Ο 31χρονος Μίχνεα Μιχάι, ο οποίος κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Σεβασμός στους έντιμους δικαστές», είπε ότι συμμετείχε στην πορεία για να εκφράσει την υποστήριξή του στους δικαστές που βγήκαν το θάρρος να καταγγείλουν παρεμβάσεις και να ενθαρρύνει άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Από τη δημοσίευση της, η έρευνα αριθμεί ήδη περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, μέσω της οποίας καταγγέλλουν «συστημικές δυσλειτουργίες» και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε συναδέλφους «που είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν τα προβλήματα και τις πιέσεις στους κόλπους του δικαστικού συστήματος».

Ο ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την «ακεραιότητα» στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), η Ρουμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο διεφθαρμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

