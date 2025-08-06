Ρουμανία: Απογείωσε F-16 μετά από ρωσική επίθεση κοντά στα σύνορά της

Η Ρουμανία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, μόλις μισό μίλι από το έδαφος του κράτους - συμμάχου του ΝΑΤO.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με drones, ουσιαστικά δίπλα στα σύνορά της.

"Τη νύχτα της 5ης προς 6η Αυγούστου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μαζική επίθεση με drone στις πολιτικές υποδομές στην περιοχή Ιζμάιλ, στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία", τονίζει το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας σε μια ανάρτηση στο X.

"Τα συστήματα ραντάρ του υπουργείου ανίχνευσαν αεροπορικούς στόχους στον ουκρανικό χώρο, κοντά στην κομητεία Τουλσέα. Στις 1:10 π.μ., ο πληθυσμός στο βόρειο τμήμα της κομητείας ειδοποιήθηκε μέσω του RO-Alert", πρόσθεσε το υπουργείο. Το RO-Alert είναι το επίσημο σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν "για να παρακολουθήσουν τον εθνικό εναέριο χώρο", αλλά δεν εντοπίστηκαν "εισβολείς". Το υπουργείο δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους στην περιοχή και θα ενημερώνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Τα drones φέρεται να έπληξαν αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εργοστάσιο Ορλίβκα στην Οδησσό. Φλόγες και σύννεφα καπνού ήταν ορατά κατά μήκος του Δούναβη.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες μετά την επίθεση, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο, στη σκιά του τελεσίγραφου του Τραμπ προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

On the night of August 5-6, the Russian forces launched a massive drone attack on the civilian infrastructure in the Ismail area, Ukraine, in the vicinity of the border with Romania. https://t.co/ae5dxW1ec5 — MApN (@MApNRomania) August 6, 2025

Πηγή: skai.gr

