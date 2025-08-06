Πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης από πυρά ενόπλου στη στρατιωτική βάση Φόρτ Στιούατρτ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, που οδήγησαν τη διοίκηση να αποκλείσει προσωρινά τις εγκαταστάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ενημέρωση η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ, μέσω της πλατφόρμας Χ.

The President has been briefed on the shooting at Fort Stewart in Georgia. The White House is monitoring the situation. — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2025

Το περιστατικό, έλαβε χώρα στην περιοχή της 2ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένων, επιβεβαίωσε ο αντισυνταγματάρχης Άντζελ Τόμκο, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Φορτ Στιούαρτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον λογαριασμό του αεροδρομίου Fort Stewart Hunter Army Airfield στο Facebook, πέντε στρατιώτες δέχθηκαν πυροβολισμούς. Όλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γουίν.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της στρατιωτικής βάσης, ο δράσης συνελήφθη και δεν αποτελεί πλέον απειλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον λογαριασμό του αεροδρομίου Fort Stewart Hunter Army Airfield στο Facebook ο δράστης συνελήφθη στις 11:35 π.μ., ενώ στις 12:10 μ.μ. ήρθη ο αποκλεισμός της βάσης που είχε επιβληθεί στις 11:04 π.μ. (τοπική ώρα).

Η στρατιωτική βάση φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 στρατιώτες, μέλη των οικογενειών τους και πολιτικό προσωπικό.

Το FBU σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι πράκτορες της υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στο X. «Καθώς παραμένουμε σε στενή επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου στο σημείο, η Μάρτι, τα κορίτσια και εγώ εκφράζουμε τη λύπη μας για τη σημερινή τραγωδία στο Φορτ Στιούαρτ. Έχουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να υπηρετήσουν στις καρδιές και στις προσευχές μας και ζητάμε από τους πολίτες της Τζόρτζια να κάνουν το ίδιο», έγραψε.

As we remain in close contact with law enforcement on the ground, Marty, the girls, and I are saddened by today’s tragedy at Ft. Stewart. We are keeping the victims, their families, and all those who answer the call to serve in our hearts and prayers, and we ask that Georgians… — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 6, 2025





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.